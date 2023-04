Horóscopo de 11/4: veja previsões para esta terça

Data estelar: Vênus ingressa em Gêmeos em trígono com Plutão.

O ser humano que tu és é uma colossal síntese do próprio funcionamento macrocósmico do Universo, cuja manifestação evidente é apenas uma ínfima parcela de sua dinâmica, enquanto sua maior parte exerce a dinâmica fora do alcance da percepção, mas não por isso inacessível.

Porém, em nosso estreito entendimento, ainda consideramos que seja mais real o que é manifesto através de evidências materiais do que essa enorme dimensão de experiências subjetivas e invisíveis, e isso faz com que continuemos tentando construir máquinas e tecnologias que espelhem nossas limitações, em vez de nos dedicar a desenvolver os equipamentos biológico e anímico que nos caracteriza, os quais encerram potencialidades magníficas que tornariam obsoletas todas as tecnologias que hoje em dia nos parecem tão avançadas e sofisticadas.

ÁRIES: Apesar de todas as contrariedades, as coisas andam se encaminhando, de uma forma surpreendente até, mas bastante realista. Dá vontade de descansar sobre os louros conquistados, mas isso não seria positivo.

TOURO: Há uma porta aberta para você finalizar algum plano que melhore sua condição financeira. Sem grande alarde, sem expectativas além das que realmente se podem materializar, faça seus movimentos com firmeza e vigor.

GÊMEOS: Assuma uma postura inofensiva, porque essa será a única e real maneira de driblar os problemas que se apresentam, já que todas as pessoas envolvidas esperam suas reações para continuar fustigando sua alma.

CÂNCER: Às vezes é muito difícil encontrar alguém que se sintonize o suficiente com sua alma para poder conversar sobre os assuntos que queimam no ventre e ardem no coração. Deixe isso nas mãos do mistério da vida.

LEÃO: Os desafetos continuarão existindo, sempre. O problema não é haver desafetos, mas ter de conviver com eles e elas e, ainda por cima, não saber como lidar com essas pessoas. Pois bem, este é um momento de resolução.

VIRGEM: Aquilo que contrariar você não merece sua reação, mas a observação atenta para ver de que maneira a contrariedade pode servir aos seus planos, mesmo que obriguem a que esses sejam revistos de cabo a rabo. É por aí.

LIBRA: A melhor maneira de ir além das dúvidas que paralisam é você se atrever a colocar em marcha as ideias que tantas dúvidas e dilemas provocam. Na ação, você verá que as coisas se resolvem e as dúvidas se desintegram.

ESCORPIÃO: Há males que vêm por bem, e a desapontamentos que abrem os olhos para realidades muito melhores do que as desejadas. Portanto, amplie sua visão dos acontecimentos, porque das frustrações virão coisas boas.

SAGITÁRIO: É uma boa hora para conversar e tentar fechar alguns acordos, deixando para trás discórdias que, a esta altura da vida, provocam mais congestão que satisfação. É hora de deixar para trás tudo que pesa inutilmente.

CAPRICÓRNIO: O que é fácil e simples costuma ser desvalorizado, porque pareceria que toda melhora de vida deveria resultar de manobras complexas. A vida, no entanto, é graciosa e se releva através das coisas simples.

AQUÁRIO: A alma se sente confortada e segura quando detém certo domínio sobre a realidade, seja através do uso de instrumentos, pela compra de objetos ou por meio de relacionamentos considerados importantes. Em frente com isso.

PEIXES: Por enquanto, amadureça seus planos sem os comunicar, porque as opiniões e palpites alheios, por melhores que sejam, atrapalhariam bastante. Antes de tudo, sua alma precisa ficar mais à vontade com esses planos.