Horóscopo de 13/2: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua quarto minguante em Escorpião.

Quando tudo parece ir bastante bem, quando se experimenta uma medida de tranquilidade, de paz de espírito, de conforto e segurança, nessas condições em particular se destaca algo peculiar em nossa humanidade, o impulso de se lançar na direção de alguma encrenca que quebre o encantamento da paz e do sossego, e as razões que a levam a isso são as mais variadas, desde uma neurose autodestrutiva até o senso criativo, que para inventar algo novo necessariamente compra uma encrenca.

É muito difícil avaliar antecipadamente se a encrenca que nos atrai vai ser o fundamento de nossas neuroses autodestrutivas ou o patamar sobre o qual um novo processo criativo será posto em marcha, só uma coisa é certa, cada um de nós estará sozinho na intimidade das escolhas que tem de fazer a cada solitário instante existencial.

ÁRIES: Apesar de todas as dificuldades, as coisas avançam positivamente. Procure se focar nos avanços, porque as dificuldades, em grande parte, não estão sob seu domínio, são produzidas pelo estado atual do mundo. É assim.

TOURO: O que as pessoas prometem nem sempre é o que elas vão cumprir, porque entre a promessa e a obra há sempre um longo caminho de distrações e de opiniões atravessadas que faz com que as coisas se compliquem bastante.

GÊMEOS: De pouco em pouco se trilha um grande caminho, mas às vezes esse pouco é tão pequeno e tão frequente que a alma se convence de não haver avanço nenhum. Cuide para não se convencer disso, porque o avanço é consistente.

CÂNCER: A força dos desejos promove a impulsividade e a precipitação, condições que raramente levam a algum lugar bom, porém, como o espírito humano adora uma aventura, essa força é louvada como se fosse a melhor de todas.

LEÃO: Corrija as pessoas, mas tenha cuidado para que isso não pareça uma imposição autoritária nem muito menos uma ofensa. Corrija as pessoas com a mesma ou maior delicadeza com que você gostaria que elas corrigissem você.

VIRGEM: Evite abrir o jogo, porque se você agir com discrição obterá resultados mais rápidos e, além disso, não terá de sofrer a pressão das opiniões contraditórias que as pessoas oferecem. Procure agir com discrição.

LIBRA: Querer muito que algo aconteça não tem a força que o sentimento supersticioso pressupõe, porque para algo acontecer há inúmeros fatores que seria impossível controlar. Seu forte querer é mais um desses fatores.

ESCORPIÃO: Procure fazer o possível e necessário para aumentar a medida de segurança que sua alma precisa para se sentir confortável. Deixe as aventuras para depois, em primeiro lugar assegure tudo que você precisar, o básico.

SAGITÁRIO: Do fundo das vísceras emerge o grito que foi abafado durante muito tempo, produzindo alívio, porém, sem trazer resultados concretos que sinalizem algum tipo de avanço. Busque alívio, mas busque soluções também.

CAPRICÓRNIO: Tudo deveria ser diferente, mas as coisas não são como deveriam, elas são como conseguem ser, porque nossa humanidade tem muitas pretensões, se esquecendo, na maior parte do tempo, do que ela consegue fazer.

AQUÁRIO: Faça o que tiver de fazer independentemente de gostar disso ou não, porque este não é um momento auspicioso para fazer prevalecer seu desejo, este momento é apropriado para se ajustar às necessidades dominantes.

PEIXES: Todas essas considerações que você faz quando conversa com sua própria alma precisam, de alguma forma, ser compartilhadas, nem que seja com alguém que profissionalmente seja pago para ouvir você. Assim tudo será aliviado.