Horóscopo de 17/1: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua Vazia das 11h28 até 14h34

O período de Lua Vazia de hoje corta o dia em duas metades e te oferece a oportunidade de verificar o quanto tua vida individual, tanto quanto a que desempenhas por fazer parte do conjunto da espécie humana, estão integradas a esse colosso inteligente que chamamos Universo, que pode ser estudado mediante telescópios e fórmulas físicas, mas também através das correntes invisíveis de vida que nos sustentam.

A Astrologia é duramente criticada, e em parte merece essas críticas, porque foi se transformando num discurso banal e num instrumento de comunicação completamente desvinculado do céu que supostamente tenta ler, resultando que não comunica nada. Porém, a Astrologia não é produto de seus oficiantes, ela é a chance de ler os magníficos procedimentos da Vida de nossas vidas e de nosso relativo papel neles.

ÁRIES: Enquanto o jogo for aberto e evidente para todas as pessoas envolvidas, não importa que aconteçam discórdias, elas serão criativamente solucionadas. As coisas complicam quando o jogo é por baixo do pano.

TOURO: A certeza com que as pessoas se orientavam não parece mais tão certa assim, e você tem agora a oportunidade de verificar o quanto as pessoas acreditam em narrativas e depois fingem que não fizeram isso. Uma loucura.

GÊMEOS: Melhor que os conflitos sejam abertos e transparentes, porque se as coisas ficarem sendo processadas por trás dos bastidores, com umas e outras pessoas falando isso ou aquilo, o cenário tende a se complicar bastante.

CÂNCER: Depois do entusiasmo inicial, vem a visão realista de tudo que precisará ser feito para preservar os planos em andamento. Sem o entusiasmo, nada seria começado, porém, o entusiasmo também dorme, e você continua.

LEÃO: Os humores oscilam, talvez de uma forma mais acentuada do que em outros momentos, mas a oscilação é a mesma de sempre. Sua alma precisa se acostumar com isso, deixando de tentar ser maravilhosa todos os dias. Isso não.

VIRGEM: Aproveite este momento para desacelerar o que estiver fazendo, porque a pressa não ajudará em nada e, pelo contrário, é capaz de agregar problemas a um cenário que não suporta mais. Desacelere e despreocupe, melhor assim.

LIBRA: Seu valor não há de ser medido pelos bens que você possui, mas pela maneira com que você os utiliza, dando expressão aos seus planos, e contribuindo para que os recursos continuem fluindo através do mundo. Em frente.

ESCORPIÃO: Qualquer ser humano é livre para viver as fantasias que conseguir imaginar, porém, ao mesmo tempo, ninguém pode se livrar de ter de pagar o preço por isso. As fantasias são imaginárias, mas o preço é real.

SAGITÁRIO: Cuide para não tomar iniciativas se baseando nessas emoções que circulam pela sua alma, que por ser intensas, parecem decretar destinos absolutos. Porém, a realidade continuará sendo mais complexa do que isso.

CAPRICÓRNIO: Nem tudo gira em torno de sua presença, teoricamente isso é sabido por você, porém, na prática, em muitos momentos sua alma exagera no tom do autocentramento, mesmo diante dos fatos em que poderia fazer diferente.

AQUÁRIO: As obras que você empreende hão de servir de suporte para você ampliar sua rede de contatos sociais, porque será através desses que você medirá o valor real de todas as coisas que anda fazendo, e as que ainda fará.

PEIXES: Da ideia à prática, esse é o melhor movimento possível, mas nem sempre disponível, porque uma ideia concatena com a outra e com outra ainda, numa sequência que acaba consumindo o tempo da realização. Assim são as coisas.