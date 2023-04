Horóscopo de 20/4: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Sol ingressa em Touro em quadratura com Plutão.

O mundo nunca mais será como antes, só falta avaliar quantas mais desgraças coletivas teremos de suportar até abrir os olhos, afiar os pensamentos e nos apropriarmos do poder que nos é roubado de forma constante por aquela parcela da humanidade que pretende que as coisas continuem as mesmas de antes e de antes e de antes…

Até pouco tempo atrás era adequado que a humanidade se submetesse à opressão de uma classe social elitizada, cheia de privilégios, mas agora não é apenas inadequado, isso é um crime de lesa humanidade, e apesar de ser evidente que não dá para voltar atrás, quando isso era adequado, o mundo só vai mudar quando a humanidade oprimida deixar de vender a alma em troca de um pouco dos privilégios dos opressores, e se dedicar a construir e preservar relacionamentos fraternais de solidariedade.

ÁRIES: Dá a impressão de que há pessoas com a firme intenção de não deixar sua alma viver em paz, fazendo suas coisas sem importunar ninguém. Parece que há pessoas decididas a trazer sua alma a uma guerra indesejada.

TOURO: Quanto maior a pressão, maior será a resistência também. Está certo que o tempo urge e há muito para fazer, mas é preciso encontrar uma estratégia que sirva ao propósito de desempacar, em vez de ser o contrário.

GÊMEOS: É ensurdecedor o estalo de consciência que dá no momento em que se compreende uma dinâmica enraizada no dia a dia. O assombro, porém, há de dar lugar, o mais rapidamente possível, aos ajustes para isso não acontecer mais.

CÂNCER: É importante, neste momento, medir a temperatura do mundo e a direção que as coisas andam tomando, porque seus assuntos pessoais serão influenciados por qualquer direção que o mundo tomar. A força do coletivo impera.

LEÃO: A ambição há de ser contida da melhor maneira possível, porque se você der a ela as rédeas e se tornar a nota dominante, os relacionamentos sofrerão com isso, porque as pessoas serão vistas como obstáculos a ser driblados.

VIRGEM: É necessário repassar uma e outra vez tudo que você tiver certeza de ter entendido muito bem, porque circulam à solta enganos travestidos de verdades, e não é difícil cair nessa armadilha. Questione tudo, sem pudor.

LIBRA: Sua alma fica ciente de todos os riscos envolvidos nesta parte do caminho, apenas isso. Só que uma vez que as coisas são percebidas de forma crua e nua, fica difícil seguir em frente como se nada demais acontecesse.

ESCORPIÃO: Os estados de ânimo afetam, positiva e negativamente, os relacionamentos, e em muitos casos as reações são tão fortes que se cria um estado de guerra difícil de apaziguar. Mantenha seu estado de ânimo sob controle.

SAGITÁRIO: Cuide para não reagir exageradamente às contrariedades, porque isso as reforçaria e tornaria muito mais presentes do que se você simplesmente as ignorar e tratar com indiferença, como coisas sem importância.

CAPRICÓRNIO: Os desejos são tiranos, mas quem é que deseja os desejos? Eles se desejam por si sós enquanto sua alma é apenas uma testemunha? Ou seria possível sua alma tomar as rédeas e somente desejar o que tiver vontade?

AQUÁRIO: Aquilo que se torna evidente para sua alma não há de ser escondido novamente, porque seria difícil integrar ao cenário atual. Uma vez que algo é percebido, melhor aceitar do que ficar resistindo e escondendo.

PEIXES: É evidente que algumas recordações inconvenientes vieram para se fazer sentir presentes, mas sua alma não é obrigada a permanecer nessa dimensão, você pode perceber e também seguir em frente com a vida. Apenas isso.