Horóscopo de 27/12: veja previsões para esta terça

A ALEGRIA É O ÚNICO ANTÍDOTO

Data estelar: Lua cresce em Peixes.

Julgar, disciplinar, castigar, aplicar rigor a tudo e a todos, eis a prática da severidade humana para consigo mesma, a coluna vertebral de todas as distorções de nossa civilização, a verdadeira e oculta mãe do inconsciente, que tantas abominações tenta ocultar, para falhar sempre nesse exercício, porque a severidade é o pecado original, o equívoco básico de apreciação da realidade.

Ninguém está livre da severidade, infelizmente somos todos marcados a fogo por ela, porque a recebemos pela mão rigorosa daqueles que nos são familiares, e porque a transmitimos com a responsabilidade de quem pretende educar as novas gerações.

A severidade é a mãe de todas as abominações de nossa humanidade, e só tem um remédio para ela, a alegria.

ÁRIES: Há vitórias e há derrotas, mas o mais importante de tudo é que sua alma perceba que há uma continuidade eterna, que uma coisa se concatena à outra numa corrente sem-fim de acontecimentos e pessoas. Assim é a vida.

TOURO: Conte uma linda história, lapide a narrativa de sua vida, faça isso como se estivesse escrevendo sua biografia, sem compromisso com a verdade, mas idealizando o que você sempre sonhou que a vida seria, ou deveria ser.

GÊMEOS: Para que aquilo que neste momento parece estar fora do seu alcance, entre na esfera do seu domínio, sua alma precisa aprender a esperar pelo momento certo de agir, em vez de sair tiroteando para todos os lados.

CÂNCER: Inimizades e alianças, as coisas sempre giram em torno do que as pessoas fazem para se articularem entre si, e como não há situação ideal, em que todas as pessoas estejam satisfeitas, opostos e associados se misturam.

LEÃO: Se a alma estivesse completamente despreocupada se surpreenderia com o silêncio interior, e talvez até se assustaria com isso. Mantenha uma ponta das amadas preocupações, mas também aproveite para relaxar um pouco.

VIRGEM: Além de todo o esforço que sua alma investe para fazer tudo dar certo, há também a necessidade de bater na tecla certa, isto é, se aproximar às pessoas que realmente contribuirão para seus propósitos. Aí sim.

LIBRA: As coisas mais lindas não estão fora do alcance, há beleza por todos os lados, mas, evidentemente, os olhos não apenas se orientam por percepções, mas também por desejos, e esses estão sempre insatisfeitos. É assim.

ESCORPIÃO: Os primeiros passos são os mais efusivos, porque o caminho pela frente é um enigma ainda, daquele tipo que alegra a alma. Faça seus movimentos, e que os primeiros passos conduzam sua alma a um objetivo feliz.

SAGITÁRIO: Conforto e segurança são os ingredientes que sua alma há de buscar neste momento, em primeiro lugar para evitar se envolver em encrencas desnecessárias, e em segundo lugar para descansar e desfrutar do regozijo.

CAPRICÓRNIO: Ainda que não haja nada demais nem de menos acontecendo, mesmo assim a alma se sente leve e alegre, com um estado de ânimo raro, porque desvinculado das coisas que continuam existindo para atormentar. É assim.

AQUÁRIO: Entre a lógica e o mistério se desenvolvem os rios da vida, e sua alma tenta entender tudo, mas a vida será sempre maior. Chega, então, a hora da entrega, da confiança em que tudo procederá da melhor forma possível.

PEIXES: A vida social pode não ser seu forte, mas quando sua alma pega o gosto encontra nela diversas formas de inspiração. Esse estado de ânimo peculiar, que é a inspiração, é uma real conversa de sua alma com o futuro.