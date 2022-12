Horóscopo de 29/12: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Mercúrio inicia sua aproximação à Terra.

Abdica de teu excesso de severidade, a substituindo pela alegria que te faz flutuar leve e livre entre o céu e a terra, porque a severidade não faz de ti uma pessoa melhor, apenas alguém que reproduz cegamente as tradições milenares que tratam o ser humano como um erro cósmico, uma entidade que precisaria ser disciplinada no rigor e no castigo.

Faz as pazes com tua própria alma, ocupa teu corpo à vontade, sem querer tirar nem agregar nada, apenas sendo e desfrutando da existência com suas belezas, mistérios e golpes. Te garanto, essa substituição, sim, fará de ti uma pessoa melhor, alguém com quem seja agradável passar os momentos. Essa é uma magia que não requer domínio de técnica alguma, apenas uma íntima disposição para desfrutar do tempo em que respiras entre o céu e a terra, irradiando a beleza de ser e estar.

ÁRIES: É muita coisa ao mesmo tempo, é preciso ter mais amplitude de entendimento para digerir os acontecimentos e apreciar o papel real que as pessoas desempenham nesse cenário, inclusive o seu próprio. Ampliar o entendimento.

TOURO: A clareza das visões marca a alma com o devido entusiasmo, mas é só. O que fazer com isso é o dilema que restará para você decifrar, porque o dia continua tendo o mesmo tempo de sempre. Como fazer para que caiba tudo?

GÊMEOS: Cheia de angústias e entusiasmos transita a alma por entre o céu e a terra, e se preservar o bom humor ela navegará por essas oscilações com muita graça, sem se deixar afetar nem pelas vitórias nem tampouco pelas derrotas.

CÂNCER: Apesar de que um ser humano será sempre uma entidade complexa e mutável, todas as pessoas acabam sendo catalogadas de uma forma ou de outra, reduzindo essa complexidade a uma fórmula aparentemente simples. Só que não.

LEÃO: Você vai precisar de instrumentos, e este é o momento de os reunir, porque estão todos disponíveis, só que espalhados e desorganizados. Tome um tempo para fazer ordem, para colocar cada coisa em seu devido lugar. Melhor assim.

VIRGEM: A timidez sempre mascara a ambição, no melhor sentido da palavra, porque se não houvesse pretensões a respeito dos resultados, não haveria tampouco esse acanhamento de quem, antecipadamente, não se acha à altura do que acontece.

LIBRA: Buscar o senso de familiaridade, para se sentir à vontade, que erro haveria nisso? Aparentemente nenhum, mas se essa busca for motivada por uma tentativa de se esconder da vida, o que pareceria bom seria ruim na prática.

ESCORPIÃO: Apesar de a força dos desejos catapultar sua alma para longe daqui, é importante continuar tendo um pé firmemente vinculado à realidade atual, porque há coisas importantes acontecendo por aí também. É assim.

SAGITÁRIO: As melhores coisas da vida não podem ser possuídas exclusivamente por ninguém, porque senão deixariam de ser as melhores coisas da vida, que são assim apenas porque sua Graça não pode ser presa por ninguém.

CAPRICÓRNIO: Algumas tentativas dão certo enquanto outras teria sido melhor não as colocar em marcha, só que agora é tarde, portanto, o melhor a fazer é se despreocupar e continuar seguindo em frente no caminho com serenidade.

AQUÁRIO: A alma não sente apenas o que resulta de suas próprias experiências, mas sente também o que todas as pessoas do mundo experimentam, de uma forma enigmática e confusa, que nem sempre dá para decifrar.

PEIXES: Difícil ou fácil são condições temporárias que se alternam entre si e combinam o tempo inteiro. Sua alma não há de se importar tanto com isso, mas com ter o mais claro possível o objetivo pretendido, para não se perder.