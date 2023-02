Horóscopo de 4/2: veja previsões para este sábado

Data estelar: Vênus e Marte em quadratura.

Já reparaste o quanto nossa humanidade é mais facilmente seduzida pela transgressão do que pela obediência a qualquer regra? Ouvi recentemente que a mente não aceita negativas, e que se tu lhe afirmas, por exemplo, “não matarás”, tua mente em primeiro lugar imagina o matar para depois negar o que pensou. É difícil imaginar um Deus que não tenha sabido disso, resta apenas entender que plano teria este Deus ao oferecer a lista das seduções confiando em que o humano se apegaria mais às negações dessas do que às suas execuções.

Os fatos são indiscutíveis, continua restando a nós o enigma que nos consome as vísceras, sobre navegarmos pela vida afora e dentro montados em potências cosmogônicas que somos proibidos de utilizar, aparentemente por obra de comandos divinos que não entendem nossa humanidade.

ÁRIES: Algumas verdades precisam ser ditas, porque esse negócio de ficar com sapo entalado na garganta não é com sua alma. No entanto, às vezes é melhor levar desaforo para casa do que ficar amplificando situações sem importância.

TOURO: As divergências não são estruturais, nem importantes são, porém, as pessoas não são objetivas e concisas, elas são emocionais e amplificam todos os acontecimentos, como se estivesse prestes a ocorrer o fim do mundo.

GÊMEOS: Acontece às vezes, e talvez numa frequência maior do que a desejável, de você se ver chutando contra o próprio gol, boicotando seus planos. Quando isso perceber, vire a página com rapidez e siga em frente com o resto.

CÂNCER: O tempo está ao seu favor, pense nisso na próxima vez que se convencer de que seja necessário agir de imediato, ou a oportunidade se perderia. Oportunidades se perdem, é verdade, mas às vezes por precipitação.

LEÃO: Há momentos em que é imprescindível deixar clara sua posição, mesmo que isso produza discórdias. Porém, há de se ter um objetivo muito definido nesse sentido, porque nunca se sabe como vai acabar uma situação assim.

VIRGEM: De vez em quando as pessoas fazem coisas brilhantes, mas noutras vezes essas mesmas pessoas cometem trapalhadas que enervam. As pessoas são assim mesmo, e como você também é uma pessoa, a afirmação se aplica a você.

LIBRA: Os procedimentos precisam seguir a orientação dos princípios que os norteiam, senão as coisas vão se tornando vazias, sem sentido e carentes de objetividade ao longo do tempo Evite perder tempo com coisas sem sentido.

ESCORPIÃO: Botar lenha na fogueira é uma tentação, mas você precisa considerar o cenário com mais realismo, entendendo que se o fogo aumentar você também vai sair com algumas queimaduras da situação. É tudo o mesmo cenário.

SAGITÁRIO: Quando você muda de rumo sem avisar nenhuma das pessoas envolvidas, é mais do que natural que elas reajam de maneira negativa, já que são pegas de surpresa enquanto se envolviam com as coisas como combinadas.

CAPRICÓRNIO: Há coisas que você pode eventualmente deixar de lado, porque não se sente com vontade de as encarar, porém, como são as que fundamentam a estrutura de todo o resto, de uma maneira ou de outra você sentirá um desconforto.

AQUÁRIO: Invista seu tempo com sabedoria, evitando gastar esse precioso recurso em coisas que pareceriam interessantes, mas que logo de entrada daria para perceber que não conduzirão a nada concreto ou relevante no final.

PEIXES: Será um dia possível a alma ter certeza absoluta sobre o que pretende fazer? Ou sempre continuarão surgindo novas formulações mentais a complicar o cenário? Isso irá se resolvendo nos próximos capítulos existenciais.