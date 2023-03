Hospital da Mulher ofertará mais de 2 mil atendimentos em março

Como parte da programação especial do mês de março e em celebração ao Dia Internacional da Mulher, lembrado no dia 8, o Hospital da Mulher ofertará cerca de 2.480 atendimentos durante a Feira Março Mulher. A ação, que acontece de 8 a 11 de março, das 8h às 17h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, é promovida pelas Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) e o Hospital da Mulher.

Durante os dias de Feira, a unidade disponibilizará atendimentos médicos nas especialidades de mastologia, ginecologia e nutrição. As mulheres que comparecerem à feira ainda poderão realizar consultas com cirurgião geral, ter acesso a procedimentos odontológicos e realizar exames como preventivo, ultrassonografia (mama, transvaginal, abdômen total, tireoide, vias urinárias, próstata via abdominal e partes moles); eletrocardiograma; raio-x; mamografia em mulheres de 50 a 69 sem indicação médica; exames laboratoriais e testes rápidos para ISTs (HIV, Sífilis e Hepatite).

Além da oferta dos serviços de saúde, serão oferecidos serviços de cidadania como a emissão da primeira e segunda via de carteira de identidade de forma totalmente gratuita, inscrição no CPF e emissão de antecedentes criminais.

No hospital, além de ampliações de atendimentos, cirurgias, exames e procedimentos, a Comissão de Humanização promoverá internamente diversas atividades em celebração ao mês da mulher. Ao longo do período, serão realizadas palestras e rodas de conversa informativas, atividades lúdicas, sessões de cinema e de beleza, além de musicoterapia.