Hotéis do Rio voltam a atingir níveis pré-pandemia de lotação no Réveillon

A ocupação de hotéis no Rio de Janeiro na virada de ano voltou aos níveis de pré-pandemia, atingindo 98% de sua capacidade, segundo o Sindicato dos Meios de Hospedagem do Estado. No último Réveillon, a festa da virada voltou ao normal, sem restrições. Com o dólar mais alto, muita gente preferiu ficar no país, e o Rio de Janeiro é sempre um dos destinos mais procurados por turistas nacionais e estrangeiros neste período do ano. Do total de turistas, 25% eram de outros países, a maioria norte-americanos e europeus. No ano anterior foi de 10%. O presidente do sindicato da rede hoteleira, Alfredo Lopes, comemorou, em entrevista à Jovem Pan, essa ocupação na virada do ano e já espera um Carnaval com lotação: “O Réveillon desse ano superou todas as nossas expectativa, 98% de ocupação. E o que é melhor, marcou a volta do mercado internacional. Alguns hotéis tiveram até 40% a 50% de estrangeiros. Muito bom. Isso já sinaliza uma alta temporada de sucesso”.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga