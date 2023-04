Hotel brasileiro está entre os 10 melhores do mundo; veja ranking

A revista especializada em turismo Travel and Leisure divulgou uma lista dos melhores hotéis do mundo, a “It List”. O ranking reúne instalações em 37 países, incluindo o Brasil. O representante brasileiro na lista é o Fasano Trancoso, acomodação que fica no cobiçado destino na Bahia. A lista não elenca os 100 escolhidos entre si, mas decidiu colocar o hotel baiano como 10º destaque. “Com um cenário idílico ao longo de um trecho de praia de areia intocada, o Fasano combinou seu estilo urbano característico com a vida descontraída à beira-mar, oferecendo 40 bangalôs modernos e luxuosos escondidos entre altas palmeiras e vegetação exuberante”, disse a publicação ao exaltar o hotel baiano. A publicação ainda destacou o desgin do arquiteto Isay Weinfeld e as opções de lazar, como uma piscina olímpica, um spa e restaurantes com comida típica. As diárias saem a partir de R$ 2.780 e as reservas podem ser feitas pelo site do hotel.

Confira os 10 primeiros destaques da revista:

1 – The Peninsula Istanbul (Turquia)

2 – Hôtel Dame des Arts (França)

3 – The Ritz-Carlton New York (Estados Unidos)

4 – The Standard Bangkok Mahanakhon (Tailândia)

5 – InterContinental Khao Yai (Tailândia)

6 – Gleneagles Townhouse (Escócia)

7 – Lolebezi – Lower Zambezi National Park (Zâmbia)

8 – Under Canvas Bryce Canyon (Estados Unidos)

9 – Four Seasons Resort Tamarindo (México)

10 – Fasano Trancoso (Brasil)