Hub da Construção é lançado com expectativas para o setor em Salvador

Salvador terá um Hub exclusivo para tratar de questões relacionadas à construção civil. O lançamento aconteceu nesta quarta-feira (26), e a expectativa é que entre em operação em até 180 dias. O espaço vai concentrar empresas de grande e pequeno porte, novas e tradicionais, startups, projetistas, fornecedores, professores e estudantes. A aposta em tecnologia e inovação está sendo considerada um impulso para novos empregos e empreendimentos.

A iniciativa é do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon). O Hub da Construção, como foi batizado, vai funcionar no prédio da instituição, na Pituba. O lançamento marca também os 71 anos de atuação da entidade. O presidente, Alexandre Landim, explicou que o objetivo é ampliar a interação do setor.

“É um espaço para fomento da inovação e da sustentabilidade. É uma área de tecnologia que a gente quer desenvolver específico para o ecossistema da construção civil. Esse é um tema de muita importância nesse momento em que há uma expectativa de lançamentos de programas habitacionais para voltar a impulsionar a economia baiana”, explicou.

O espaço tem três pavimentos, com 40 acentos no coworking, três salas de reunião e 13 salas privativas. Há também nicho destaque para pequenas exposições, espaço fechado para equipamentos de realidade virtual, para lanches e snacks, e o rooftop – ambiente para confraternizações, almoços, happy hours e apresentações.

Atualmente, Salvador tem outros Hubs, mas nenhum deles é exclusivo para o setor da construção civil. Landim cobrou mais investimentos e redução das taxas de juros e disse que o setor está otimista com as obras industriais e a retomada de programas habitacionais, como o Minha Casa, Minha Vida. Em 2022, a construção civil encerrou o ano com 140 mil empregos no estado.

“Salvador foi a terceira capital, e a Bahia o terceiro estado em saldo de emprego nessa área. O que a gente espera é um impulsionamento para que se mantenha essas posições e mais empregos sejam gerados”, afirmou.

Alexandre Landim, presidente do Sindicato da Indústria da Construção da Bahia (Foto: Ana Albuquerque)

Um dos objetivos do Hub é pensar novas tecnologias sobre como produzir, como fazer isso com mais segurança e com maior produtividade. Apesar de o lançamento ter sido nesta quarta, o presidente contou que uma agência bancária digital especializada no mercado imobiliário já fechou contrato com o Hub, e outras empresas e projetistas manifestaram interesse em participar.

Impactos

Segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), em 2022, a construção civil representou 4,8% do PIB do estado, e o crescimento foi de 2,6% em relação ao ano anterior. O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Carlos Henrique Passos, disse que parte dos desafios do setor podem ser resolvidos através de soluções tecnológicas que o Hub vai tentar alcançar.

“O setor da construção civil exige a busca da inovação e da industrialização, e essa iniciativa vem buscar soluções para problemas que, muitas vezes, são antigos. Isso é importante para o setor e também para a sociedade, porque são soluções que visam melhorar a produtividade e a qualidade da construção civil”, disse.

O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas de Salvador (Seinfra), Luiz Carlos de Souza, acredita que o Hub terá impacto no setor público. Ele lembrou que Salvador foi a terceira capital em geração de empregos na área da construção civil, em 2022, ficando atrás apenas de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Em média, são cerca de 10 mil postos de trabalho nessa área.

“O Hub vai agregar diversos profissionais que existem em todo o setor construtivo em um único lugar, isso diminui distância e avança na construção de novos projetos, oxigena o mercado com novas tecnologias. A expectativa é que ele ajude a trazer novos parceiros, empreendimentos e que a gente possa avançar na geração de emprego, trazendo uma oferta para o mercado para quem deseja morar ou tenha outras finalidades”, afirmou.

A avaliação do presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), Cláudio Cunha, também foi positiva. Ele considerou a iniciativa um ganho para o setor.

“Os hubs já são uma tendência em todo o mundo e vêm promovendo a troca de ideias, extensão de negócios e o fortalecimento entre as empresas que deles fazem parte. Com os valores de sustentabilidade, segurança e credibilidade que temos construído no mercado imobiliário baiano, estou certo que, de lá, surgirão conexões seguras e soluções inovadoras para o nosso setor”, afirmou.

Além do lançamento do HUB, foi entregue a certificação da primeira turma do Programa de Capacitação para Implantação do ESG (que representa a sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa) em Empresas da Construção.

Foram nove homenageadas e certificadas: Alves da Cunha, CPL Construtora, Concreta Tecnologia em Engenharia, Elos Engenharia, Gráfico Empreendimentos, Hydrostec Engenharia, Kubo Engenharia, Pelir Engenharia e a Sertenge.

A capacitação durou seis meses, teve dez oficinas intercaladas com reuniões de consultoria, e foi promovida pelo Centro de Tecnologia em Edificações (CTE). A intenção é que novas turmas sejam formadas em breve.

Avanços na construção civil também envolvem o setor público

O titular da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas de Salvador (Seinfra), Luiz Carlos de Souza, afirmou que a pasta movimenta cerca de R$ 2 bilhões e que as intervenções acontecem em diversos segmentos, citando como exemplos o Mané Dendê, que vai entregar 710 moradias, escolas, praças, mercados, terminal rodoviário e centro cultural; a revitalização do Mercado Modelo; e a construção da Casa da Mulher Brasileira, que vai concentrar todos os serviços de acolhimento a vítimas de violência.

“A gente trabalha em obras de mobilidade, mas também em obras que atraem e fomentam o turismo sem perder de vista outras áreas como educação e saúde. Vamos entregar o Hospital Veterinário e ao mesmo tempo estamos fazendo o Hospital da Criança e da Mulher. A gente caminha em diversas direções e isso traz um novo horizonte para o setor imobiliário”, afirmou.

Ele citou também o BRT e disse que a gestão atual requalificou 77 km de vias e construiu outras 16 km de via na capital.

Já a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) citou como exemplos de obras tocadas pela pasta a Nova Rodoviária que está sendo construídas às margens da BR-324, em Salvador; os 14 aeroportos regionais, que estão passando por obras de requalificação e/ou construção; e as obras em andamento em mais de 4 mil quilômetros de rodovias estaduais.