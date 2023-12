Hulk Paraíba terá segundo filho com sobrinha da ex-mulher

Reprodução/Instagram

1 de 1 Hulk Paraíba e Camila Ângelo. Ela aparece grávida – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramHulk Paraíba pode ser pai pela quinta vez. De acordo com o colunista Leo Dias, o jogador de futebol foi informado que a companheira, Camila Ângelo, está esperando o segundo filho do relacionamento com o atleta.

A informação ainda não foi confirmada por Camila ou Hulk. Os dois já são pais de Zaya, de 1 ano.

Hulk ainda é pai de Ian, de 14 anos, de Thiago, de 12, e Alice, de 9. Os três são frutos do casamento com Iran Ângelo, tia de Camila, atual esposa do atleta.

O casamento de Hulk Paraíba e Iran chegou ao fim em 2019 após 12 anos de união. Pouco depois, ele assumiu o namoro com a sobrinha da ex-mulher, causando uma série de polêmicas em torno do novo casal.

