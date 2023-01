Kate Middleton dá resposta surpreendente a homem que pediu uma selfie

A princesa de Gales, Kate Middleton, surpreendeu um fã durante visita a Leeds, na Inglaterra, nesta terça-feira (31/1). Esbanjando simpatia, a esposa de William esteve na cidade para falar sobre a Shaping Us — campanha que está promovendo para falar sobre a importância dos primeiros anos de vida de uma criança.

Na cidade, Middleton visitou o Leeds Kirkgate Market e debateu com vendedores do local sobre a importância desses primeiros anos para a infância.

Aproveitando o momento de contato com os súditos, a princesa aproveitou o momento para fazer fotos e falar com admiradores da família real.

Kate Middleton tem 41 anos Samir Hussein – Pool/WireImage/Getty Images

Ela viajou até Leeds para divulgar uma campanha que está organizando Max Mumby/Indigo/Getty Images

Durante a viagem, a princesa falou com fãs e posou para fotosChris Jackson/Getty Images

A cidade de Leeds é a mesma que o pai de Middleton nasceuMax Mumby/Indigo/Getty Images

Ela foi bastante elogiada pela simpatia e trato com os súditos durante a recente visita Chris Jackson/Getty Images

Em determinado momento, um homem pediu à Kate que tirasse uma selfie com ele, que acatou o pedido e posou para o registro. Nervoso com a situação, homem acabou teve dificuldades de colocar o celular na câmera correta e pediu desculpas pela confusão e por estar tão “nervoso”. Gentilmente, Kate pediu para que não ficasse nervoso e o acalmou para que ele pudesse tirar a foto.

“Por favor, não se preocupe. Está tudo bem. Todos nós ficamos nervosos”, disse Kate enquanto sorria para a foto com o rapaz.

Veja o momento em que foi flagrado por uma outra pessoa:

The Princess of Wales very sweetly calms a man’s nerves when he asked her for a selfie at @LeedsMarkets. “We all get nervous” #ShapingUs @GBNEWS | @Earlychildhood pic.twitter.com/fRuaKp4ZJD

— Cameron Walker (@CameronDLWalker) January 31, 2023

Ao fim do registro, ela diz que foi um prazer conhecer o rapaz e pede para que ele “se cuide”, em um jeito gentil de despedir-se.