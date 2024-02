“Enchendo o coração de angústia”, afirma Ivete após problemas no trio

Atraso, explosão e um quase tombamento do trio fizeram com que Ivete Sangalo desabafasse com o público. Depois de tantos incidentes, a cantora baiana falou em aposentadoria do Carnaval e sobre a angústia que está sentindo.

“Tem um menino ali tentando puxar uma vaia, eu queria falar que fique à vontade, querido. Não tem problema, gente. Na democracia, existe a opinião. Isso está enchendo meu coração de angústia”, começou Veveta.

Em seguida, ao sim de protestos dos fãs, ela falou sobre os incidentes: “No primeiro dia do nosso Carnaval, estava tudo certo, atrasou, manobra daqui, manobra dali, o cavalinho do nosso carro de apoio destravou. Se eu pudesse, descia, carregava e travava, mas não posso fazer isso. Tive que obedecer as regras do universo porque sou uma pessoa obediente às regras lá de cima”.

E continuou: “Eu só quero que vocês compreendam que a gente vai pensar sobre isso. Será que é a nossa despedida do bloco Coruja? Será que a gente não tem que repensar isso? A gente tem que pensar por causa de vocês”.

No fim, ela declarou: “Eu não sou uma cantora de trio e que se f*da todo mundo. Eu não quero isso. Isso não está me fazendo bem. Eu quero que vocês tenham uma experiência linda e nós temos. Ontem nós saímos e foi tudo maravilhoso. Hoje aconteceram coisas e vão acontecer, mas eu não quero essa angústia”.

o trio de ivete quase indo de arrasta pra baixo meu deus pic.twitter.com/Fhjg1wT0gB

— luscas (@luscas) February 13, 2024

Os problemas que aconteceram no trio afetaram muito a Ivete emocionalmente a ponto até dela cogitar uma despedida. pic.twitter.com/kzwyTDTFAF“

— Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 13, 2024

Explosão em trio de Ivete Sangalo deixa dois feridos Susto! Um incidente aconteceu no trio de Ivete Sangalo, enquanto a cantora desfilava pelo circuito Barra-Ondina, nesta segunda-feira (12/2), em Salvador. Uma mangueira do tanque de gás CO2 do veículo se soltou, deixando dois feridos.

A baiana interrompeu a apresentação, enquanto as vítimas recebiam atendimento médico. A assessoria da artista confirmou a informação e ressaltou que as pessoas tiveram ferimentos leves e passam bem.

“Liberamos todo o gás, e está tudo sob controle. Por conta disso, a equipe preferiu evacuar o trio por segurança, que vem em primeiro lugar, e vamos seguir normal até o fim do percurso”, comunicaram.

Ivete, que comanda o bloco Coruja pelas ruas soteropolitanas, conversou e tranquilizou os foliões. “Susto da porra! Calma, tá tudo certo, na ordem de Deus. Já tá acabando. Isso é caro como uma zorra. Só aí eu já perdi 3 mil (reais) de CO2”, falou.