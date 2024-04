Humanização da saúde: paciente relata atendimento no Hospital Municipal

Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (Foto: Reprodução)

“Passei pela UPA e fiquei internado aqui no hospital. Assim que a gente entra toda uma equipe acompanha o quadro: teve fisioterapeuta, psicólogo, técnico de enfermagem; não tenho do que reclamar”, disse Jeferson Araújo, paciente do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Tecnologia, infraestrutura e atendimento humanizado são características que tornam o equipamento em questão referência em todo o Extremo Sul da Bahia.

A Prefeitura permanece investindo no Hospital Municipal em prol da qualidade de vida de teixeirenses e moradores dos demais municípios da região. Foram reativadas duas salas do bloco cirúrgico pela atual gestão, que também adquiriu recursos como arco cirúrgico, tomógrafo e intensificador de imagens, essencial em atendimentos realizados a partir de raio-x.

Mensalmente, são feitas cerca de 500 cirurgias na unidade pela equipe médica, possíveis pela união entre tecnologia de ponta e uma equipe focada no atendimento humanizado. “É agradecer primeiramente a Deus, os profissionais da área e a Prefeitura”, disse Jeferson.

Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (Fotos: Junior Origem)

