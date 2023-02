Jovem mata mãe e procura UPA ao ser agredida pelo irmão no Paraná

A bacharela em direito Camila Mayumi Kanayma, de 26 anos, matou a mãe e, depois, pediu ajuda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Campo Comprido, em Curitiba (PR), após brigar com o irmão. Os ferimentos teriam ocorrido durante discussão sobre a morte de Doraci Kanayama.

O homicídio da mulher, de 58 anos, aconteceu em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. Ao chegar na UPA, Camila apresentou nome e endereço falsos.

De acordo com o subcomandante do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE), major Anderson, foram apreendidos cerca de R$ 550 em espécie com Camila, seis moedas em dólar, duas chaves de veículos, um aparelho celular, um tablet e um carregador de celular.

Leia a matéria completa no portal Banda B, parceiro do Metrópoles.