Humorista Will Forlan faz rir com finais alternativos de acidentes reais; assista

Fotos: Reprodução/Instagram

Não foi por acidente que o humorista William Forlan, de 26 anos, se tornou um dos destaques recentes na enorme linha de montagem da qual saem alguns dos mais turbinados influenciadores digitais do Brasil. A fábrica de talentos, especializada em fazer rir o povo daqui e de qualquer lugar, ganhou nos últimos dias um novo modelo de conteúdo que agradou geral – embora tenha surgido de desproporcional apelo, haja vista a interferência divina.

O formato original, que tem rendido postagens com mais de 1 milhão de curtidas no Instagram @williamforlan e ao menos dois vídeos com mais de 18 milhões de visualizações (algo incomum na rede, diga-se), só virou realidade após um pedido direto a Deus, prontamente atendido como o próprio Will nos explicou, no início da semana.

“A gente [ele e o parceiro Kelvin Sabino] tava junto aqui, anotando roteiros, e aí eu fechei meus olhos, fui subindo na galeria [de vídeos] e orando, falando com Deus pra ele me mandar alguma coisa pra abrir nossa mente. Aí eu parei, abri meus olhos, e Ele (Deus) me mandou o vídeo do cara escorregando da moto”, lembra o humorista, se referindo a uma gravação de uma avenida qualquer onde um motociclista aparece caindo no chão com o veículo, que se arrasta na pista e some da imagem. O piloto permanece e, na mesma hora, se levanta e cumprimenta um pedestre, como se nada tivesse acontecido.

“Aí eu pensei: ‘rapaz, o que é que dá pra fazer com isso?’ E aí eu pensei, ‘pô, dá pra continuar esse vídeo!’ Na mesma da hora a gente foi pegar a roupa, moto, tinta pra simular o sangue, e fomos na rua gravar. Postamos e, no outro dia, uma repercussão imensa”, recorda sobre o vídeo inaugural que foi ao ar há duas semanas e já tem quase 8 milhões de views apenas no Insta.

A fórmula abençoada, claro, já rendeu outros vídeos (mais sete até esta sexta), e bateu até na Band TV. “A repercussão tá surreal. Inclusive chegando fora do país, porque tem muito comentário em inglês e espanhol. Rafael Portugal, que é um humorista e referência pra mim, compartilhou todos os nossos vídeos”, ilustra Will, orgulhoso de levar o nome de Itabuna para o mundo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Will Forlan (@williamforlan)

Caminhos

Muito antes dessa situação ‘familiar’, de Portugal descobrindo o Sul da Bahia, Will se inspirava em outros humoristas nacionais e locais. “Whindersson Nunes e Julio Cocielo, dois youtubers, serviram como inspiração inicial. E acompanhava muito também o +1 Filmes, que era um canal de humor baiano. Hoje, Whindersson ainda me inspira muito, mas vou por mim mesmo”, conta, avisando que agora segue caminho independente dos demais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelvin Sabino (kelvão) (@kelvinsabinou)

E a busca pela independência veio cedo, diante das dificuldades que a vida em Itabuna, onde foi morar ainda criança, se apresentaram. “Trabalhei três anos vendendo calçados no shopping, vendi empada na escola, na faculdade”, cita o rapaz, que chegou a cursar a graduação de Educação Física.

Na época, também jogava bola, mas largou ambos de mão, ficando do esporte apenas o sobrenome do ex-jogador Diego Forlan. Exatos 10 anos depois do atacante uruguaio brilhar na Copa da África, em 2010, Will viraria um dos principais craques do humor papa jaca.

Will Forlan começou a fazer humor na internet em 2016, abordando temas locais de Itabuna e região (Foto: Divulgação)

“Desde 2020 que me sustento através da internet. No primeiro ano da pandemia me mudei para morar com minha mulher, e graças a Deus as oportunidades estão chegando. Apenas com propagandas locais, já consigo me manter”, comenta ao destacar que se mudou com a esposa e estudante de Fisioterapia Lara Nunes para uma casa na Vila Anália, bairro que é cenário da maioria de suas gravações.

É justamente essa casa, com piscina, que aparece no final alternativo do vídeo em que um homem voa de um carro durante um capotamento. “Esse caso, que o Instagram colocou como sensível, é uma história de um rapaz que está fugindo da polícia, capota o carro, cai numa árvore, é levado para o hospital com ferimentos leves, nada de mais. Recebeu alta e foi preso”, diz, antes de alertar que os demais casos também envolvem acidentes sem gravidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Will Forlan (@williamforlan)

Baiano acidental

Por um descuido, ou melhor, acidente geográfico, Will nasceu em Bertioga (SP), mas se mudou para a terra de Jorge Amado ainda guri, a tempo de ser alvo de bullying na escola por conta do olho vesgo e do Pinto no sobrenome de batismo. Sua formação, para o bem e para o mal, foi na Bahia, o que o próprio sotaque denuncia, e a autodeclaração sentencia ao comentar nossa aptidão para tirar graça até de onde não tem – no caso, acidentes automobilísticos.

“O baiano é isso, né? A gente sempre procura leveza nas coisas. O mundo hoje tem muitas tragédias, coisas ruins, então dá pra gente trazer a graça naquilo que ninguém nem imaginava que poderia ter, né?” Né.

Confere também que é um dos poucos criadores de conteúdo locais ultrapreocupado com os roteiros que constrói. “Penso bastante em cada detalhe. E gosto de editar do meu jeito, os cortes na hora certa. Roupa, cenário, atuação, são coisas que eu pego muito no pé”, diz ele, que também tem vídeos bem elaborados e bombados advindos da parceria com o soteropolitano Eris Sena. É o caso do Jornal Ontem, que em um dos episódios narra a saga de Paulo Creatina, o projeto de marombeiro que não consegue ser fitness. Assista abaixo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eris Sena / Cleiton Red❌ (@erissena_oficial)

Os sucessivos sucessos, que o motivam a pensar em outros projetos ambiciosos, como um show próprio de stand-up, puderam ser vistos por seu pai, Mário Pinto, até essa sexta-feira (14). Oito anos após sofrer um AVC, o coroa descansou, mas antes indicou o caminho que o filho vai trilhar para sucesso ainda maior e nada acidental.

Esta coluna já estava concluída, quando eu soube da triste perda para Will e família, e conversando com o rapaz, perguntei se gostaria de homenagear seu pai, aqui no jornal, para toda a Bahia ler. Seria uma forma de manter a linha direta com Deus, com quem Seu Mário está agora. Escreveu: “Gostaria de encerrar com o coração partido com a partida de meu pai, Mário, nesta sexta. Um dia antes de falecer, minha mãe falou a ele: ‘Olha, William passou na Band’, e ele todo feliz respondeu: ‘Ele vai voar, vai longe, ele é batalhador e vai te dar muito orgulho’. Tá doendo muito a sua partida, mas esta frase servirá de inspiração para que eu continue no caminho que estou. Pai, eu te amo para sempre”.