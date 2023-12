Hungria bloqueia pacote de € 50 bilhões para Ucrânia

O primeiro-ministro do país, Viktor Orbán, diz que o tema será tratado em 2024, depois de “preparação adequada”

Primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán (foto) diz que seu país é contra a adesão da Ucrânia à UE; ele não participou de votação que permitiu o início formal das negociações European Parliament – 19.mai.2015

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, bloqueou na madrugada desta 6ª feira (14.dez.2023) um pacote de ajuda da UE (União Europeia) à Ucrânia, no valor de € 50 bilhões (cerca de R$ 270 bilhões). Segundo Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, o país foi o único a se posicionar contra.

“Posso dizer que 26 líderes concordaram com todas as componentes do último rascunho de compromisso, e um líder não concordou. Isso quer dizer que há um forte apoio expresso pelo Conselho Europeu para o apoio à Ucrânia”, disse Michel a jornalistas, citado pelo jornal português Público. “Já demos passos importantes, regressaremos a este assunto no início de 2024 na esperança de chegar à unanimidade. Já sabíamos que esta discussão orçamental seria difícil”, completou.

Em publicação no X (antigo Twitter), o premiê húngaro disse que seu país vetou o dinheiro adicional à Ucrânia e a revisão do orçamento plurianual europeu. Ele declarou que o tema voltará a ser discutido em 2024, depois de “preparação adequada”.

Apesar de já ter se manifestado contra que Ucrânia inicie o processo de integração à UE, Orbán não participou da votação de 5ª feira (14.dez), que autorizou o começo das negociações formais para a adesão. Com isso, os procedimentos podem avançar.

Em seu perfil no X, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, comemorou a notícia e afirmou que a decisão “é uma vitória para a Ucrânia”.

No entanto, a adesão oficial pode levar anos. Isso porque, para que a Ucrânia se torne integrante oficial da UE é necessário que o país cumpra uma série de critérios estabelecidos pelo bloco, que incluem reformas judiciárias e econômicas. Desde o início da guerra contra a Rússia, o país enfrenta, além de problemas diplomáticos e territoriais, dificuldades financeiras.