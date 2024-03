Paraná Pesquisas indica disputa acirrada na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta quinta-feira (28) uma pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Belo Horizonte. Foram apresentados dois cenários, e em ambos o ex-deputado estadual João Leite (PSDB) aparece numericamente à frente. No primeiro, porém, a disputa é acirrada, com empate triplo considerando a margem de erro de 3,3 pontos percentuais. Leite tem 16,6% contra 16,2% do senador Carlos Viana (Podemos) e 14,9% do deputado estadual Bruno Engler (14,9%), que é muito próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na sequência, aparecem Duda Salabert (PDT), com 9,6%, Gabriel Azevedo (MDB), 6,4%, Rogério Correia (PT), 5,8%, Bella Gonçalves (PSOL), 0,9%, e Luísa Barreto (Novo), também com 0,9%. Brancos e nulos somam 13,4%, enquanto 6,8% não quiseram ou não souberam responder.

O segundo cenário exclui os nomes de Viana, Gonçalves e Barreto. Nesta configuração, Leite aumenta a vantagem numérica sobre Engler, o segundo colocado, embora ainda empatado tecnicamente. A deputada federal Duda Salabert tem a maior rejeição entre os pré-candidatos listados. Segundo a pesquisa, 21,8% dos eleitores de Belo Horizonte não votariam nela em hipótese alguma. João Leite tem 17% de rejeição, e Carlos Viana, 15,6%. O Instituto Paraná ouviu 900 eleitores para realizar o levantamento. Essa amostra representativa da capital mineira atinge um grau de confiança de 95%.

Veja os cenários da corrida eleitoral em BH

Cenário 1

Cenário 2

Avaliação dos governos estadual e federal

De acordo com o levantamento, o governo de Minas Gerais é mais bem avaliado que o governo federal pelos eleitores de Belo Horizonte. Romeu Zema (Novo) tem 59,3% de aprovação e 37% de desaprovação. Sua gestão é considerada ótima ou boa por 42,8% dos moradores da capital mineira. Outros 29,7% a consideram regular, enquanto 26,2% marcaram a opção ruim ou péssima. O grau de satisfação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é bem menor. O petista alcançou 38% de aprovação e 58,3% de desaprovação em BH. Seu governo é considerado ótimo ou bom por 26,1%, regular por 21,2% e ruim ou péssimo por 51,3%.

Avaliação do governo Zema

Avaliação do governo Lula