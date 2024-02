Idoso de 88 anos morre carbonizado após incêndio na região central de São Paulo

Um idoso de 88 anos morreu carbonizado após um incêndio em uma residência. O incidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (28) na Rua Barão de Tatuí, em Santa Cecília, na região central de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada no interior do imóvel. Outros três moradores passaram por avaliação médica no local, mas foram liberados sem ferimentos. Dez equipes da corporação foram deslocadas até o local para combater o fogo que iniciou por volta das 2h e foi extinto às 5h40. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Defesa Civil e a Enel também foram acionadas. Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio.

*Com informações do Estadão Conteúdo