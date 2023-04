Idoso morre em grave acidente na rodovia de Caravelas

Um idoso de 63 anos morreu vítima de um grave acidente automobilístico, na rodovia federal BR-418, trecho pertencente ao município de Caravelas.

O registro do acidente foi durante o período noturno de terça-feira (18) de abril, na altura do KM 79, próximo do trevo de Posto da Mata, envolvendo um veículo de passeio e o idoso que ocupava uma bicicleta.

O motorista seguia sentido Caravelas, quando foi surpreendido pelo ciclista Moadir Otacilio do Monte, sendo inevitável a colisão.

O condutor do carro manteve contato com as autoridades, mas o ciclista Moadir Otacilio do Monte, acabou morrendo no local.

A polícia civil foi notificada e a delegada plantonista autorizou o levantamento cadavérico.

O servidor público Anderson Barbosa realizou a remoção do corpo e transferiu para o IML de Itamaraju.