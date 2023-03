Idoso que saiu para comprar pão é um dos três mortos em ataque na Ribeira

Um idoso que saiu de casa para comprar pão é um dos três mortos após um ataque a tiros no bairro da Ribeira, em Salvador, nesta sexta-feira (3). A informação foi confirmada pela diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegada Andréa Ribeiro.

“As equipes estão dividas, buscando imagens, testemunhas que possam prestar declarações, estamos com o suporte do nosso departamento de Inteligência da Polícia Civil, que tem nos repassado informações que estão sendo repassadas para os agentes em campo, que estão atrás no que diz respeito à motivação como a identificação dos autores”, disse ela em entrevista coletiva neste sábado.

Além de Antônio Carlos de Souza, de 68 anos, Samuel da Silva Souza, 17, e Diego Daniel Gomes da Silva, 28, também foram vítimas fatais.

O policiamento foi reforçado na região. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública, carros, motocicletas, aeronaves e drones estão sendo usados na busca por criminosos que promoveram ataques a tiros em áreas de rivais.

“Em dois meses capturamos cerca de 1.300 criminosos, apreendemos aproximadamente duas toneladas de entorpecentes e retiramos das ruas uma médias de nove armas de fogo por dia. Não vamos recuar. O que ocorreu ontem é inadmissível e os autores vão ser responsabilizados”, enfatizou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Dois dos feridos foram levados ao Hospital Geral do Estado (HGE), enquanto o outro foi socorrido por populares para a UPA de Santo Antônio. Nenhum resistiu.

Segundo a Polícia Civil, guias de perícia e remoção foram expedidas. O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios. A autoria e motivação do crime ainda estão sendo apuradas.