BBB23: Key ensaia reencontro com Gustavo sem saber da posição do amado

Key Alves ainda não imagina, mas quando sair do BBB23 poderá ter uma notícia nada boa. Isso porque, durante as entrevistas pós-reality, Gustavo Benedeti desconversou quando o assunto foi o futuro da relação com a jogadora de vôlei. Entretanto, durante uma conversa com Domitila Barros, a atleta voltou a falar do Cowboy.

“Querendo ou não, eu já chorei aqui, já falei que estava com saudades. Mas é muito diferente, já conheço essa dor”, detalhou Key Alves. A ativista relembrou o relacionamento dos aliados. “A diferença é que agora é uma pessoa que vale a pena. Uma pessoa que você sabe que está lá te esperando”, contou.

Gustavo e Key Alves conversam no gramado do BBB23 – Metrópoles

Gustavo e Key Alves conversam no gramado do BBB23 – MetrópolesGlobo/Reprodução

Key Alves dá chega pra lá em Gustavo do BBB23

Key Alves dá chega pra lá em Gustavo do BBB23Reprodução

Key Alves e Gustavo

Key e Gustavo formaram o primeiro casal da edição

Key Alves e Gustavo BBB23

Beijão de Key e Gustavo no BBB23Reprodução

Key-Alves-Gustavo-BBB23-cAPA

Key Alves e Gustavo formaram uma das duplas do BBB23 e já chamaram a atenção do públicoReprodução

Por fim, Key Alves declarou que tem certeza que Gustavo está aguardando a eliminação da jogadora. “Eu sei que ele está lá me esperando. E ele já vai estar com bigodinho”, completou a atleta, brincando sobre a situação.

Gustavo desconversa sobre relação com KeyPouco depois de deixar o BBB23, o Cowboy falou com o Gshow sobre a queda de seu Instagram, ficou um tempo fora do ar na plataforma, e ainda sobre a relação com Key Alves e os planos para quando a jogadora de vôlei deixar o reality.

“Eu ainda pretendo ficar um pouco lá no Mato Grosso por um tempo, continuar minha vida. A gente vai com calma. O dia que ela sair, provavelmente, a gente vai sim conversar, trocar uma ideia, e vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente depois que a vida dela voltar ao normal”, explicou.