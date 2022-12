Ilustradora do viral “Eu sou o cordeirinho” participará do BBB23

A Globo contratou a autora de um dos principais memes de 2022, o vídeo “Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor”, para trabalhar no BBB23. A ilustradora Rafaella Tuma transformará tretas e virais da próxima temporada do reality show em desenhos.

A profissional anunciou em suas redes sociais que terá um quadro no programa, com estreia confirmada para 16 de janeiro. Na publicação, ela ainda desenhou Gil do Vigor e outros ex-participantes.

A ilustradora Rafaella Tuma, que terá quadro no BBB23 – Metrópoles

A ilustradora Rafaella Tuma, que terá quadro no BBB23 – MetrópolesGlobo/Instagram/Reprodução

Boninho ironiza nomes suspeitos de irem ao BBB23Reprodução

Boninho

Boninho é diretor do BBBGlobo/Marcos Rosa

“É oficial: teremos um quadro no BBB! Vídeos animados toda semana, dos melhores momentos, dos melhores memes… quem vai ficar ligado comigo pra não deixar passar nada?”, escreveu ela na legenda da postagem.

Boninho, chefão do BBB, parabenizou a ilustradora pela estreia: “Rafaella Tuma, seja bem-vinda ao nosso time BBB! Vamos contar muitas histórias juntos”.