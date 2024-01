Impacto do aumento da isenção do IR sairá em janeiro, diz Haddad

Equipe econômica faz cálculos, segundo o ministro; Lula promete reajuste da tabela para isentar até 2 salários mínimos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta 3ª feira (23.jan.2024) que a equipe econômica concluirá os cálculos ainda em janeiro do impacto do aumento da isenção no IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física). “Estamos vendo. Até o fim do mês vai ter a conta”, respondeu a jornalistas em Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promete reajuste da tabela do imposto para isentar quem ganha até 2 salários mínimos por mês, ou R$ 2.824. Atualmente, brasileiros que ganham essa quantia pagam o tributo. Lula indicou na campanha eleitoral que aumentaria a isenção para R$ 5.000 de forma imediata. Em 2023, prometeu aumentar a isenção para R$ 5.000 de forma escalonada até 2026.