Inauguração de rua “dr. Sócrates” na França tem críticas a Bolsonaro

Prefeito de Saint-Ouen diz que a homenagem não foi feita a Neymar por causa do apoio do atleta ao ex-presidente

Inauguração da rua Sócrates foi realizada neste sábado (30.mar.2024) Reprodução/Lorena Dillon/GE

PODER360 30.mar.2024 (sábado) – 16h24



A inauguração da rua doutor Sócrates, na comuna de Saint-Ouen (França), teve críticas ao jogador de futebol Neymar Jr. e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O prefeito Karim Bouamrane afirmou ter descartado o nome do atleta por seu apoio ao antigo chefe do Executivo brasileiro. O evento com a homenagem ao futebolista brasileiro foi realizado neste sábado (30.mar.2024).

“Entre Neymar que votou em Bolsonaro e Raí que votou em Lula, eu fiz minha escolha. Entre Neymar e Sócrates, eu fiz minha escolha. Aqui é punho levantado”, disse. A fala foi compartilhada no X (ex-Twitter). Raí, ex-jogador e irmão de Sócrates, esteve na inauguração.

Saint-Ouen vai sediar a delegação olímpica brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. A rua com o nome do jogador brasileiro está localizada dentro da Vila Olímpia, que depois deve virar um bairro.

No Instagram, a Prefeitura de Saint-Ouen afirmou a parceria “cultural, desportiva, ecológica e econômica” da França com o Brasil. Descreveu ainda ter escolhido Sócrates pelo seu destaque como um dos maiores jogadores brasileiros, mas também por seu compromisso político contra a Ditadura Militar (1964-1985).

Ao Uol, Karim ainda disse ter escolhido entre a democracia ou a ditadura. “Ou é Sócrates ou é Neymar. Ou é a democracia ou é a ditadura. Ou é amor ou é ódio. Sócrates era o capitão da seleção. Mas levava os valores da democracia e da liberdade”, afirmou.

A homenagem foi desenhada pela artista brasileira Rafa Mon, que agradeceu nas redes sociais a oportunidade de fazer parte do momento.