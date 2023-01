Incêndio atinge área de cargas do terminal do Aeroporto do Galeão, no Rio

Um galpão no terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, é atingido por um incêndio na tarde desta quarta-feira, 18. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h46 para conter as chamas. Não há registros de feridos. Há no local uma grande coluna de fumaça negra.

Oito quartéis do Corpo de Bombeiros tiveram que se deslocar até o local por causa do tamanho do incêndio. A Rio Galeão, concessionária que administra o aeroporto, afirmou que as chamas atingem parte de um terminal de cargas do aeroporto.

O Centro de Operações Rio (COR) orienta que os motoristas que trafegam pela Linha Vermelha, via que passa ao lado do Galeão, tenham cuidado com a baixa visibilidade causada pela fumaça do incêndio.