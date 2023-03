Incêndio atinge shopping e deixa feridos em São Luís

Um incêndio atingiu na tarde desta terça-feira, 7, o Rio Anil Shopping, em São Luís, no Maranhão, e deixou feridos. O número de vítimas ainda não foi divulgado. De acordo com o governo do Estado, o fogo foi controlado e o processo de varredura está sendo realizado no local pelo Corpo de Bombeiros. O governo ainda reforçou que o sistema de segurança do Estado presta assistência às vitimas. Além disso, equipes da Secretaria da Saúde foram mobilizadas para dar suporte no atendimento. Ambulâncias foram deslocadas para o transporte de vítimas. O Estado também disponibilizou leitos no Hospital da Ilha e no HCM, ambos da rede estadual. Em nota, o governo do Maranhão informou que as chamas começaram em uma das salas de cinema do shopping e se espalharam pelo centro comercial.

Leia também

Flávio aposta em candidatura de Bolsonaro à presidência em 2026: ‘Se Deus quiser’



PF prende casal russo procurado pela Interpol no Rio de Janeiro