Incêndio destrói empresa no centro-baixo de Itamaraju

Um incêndio com causas ainda desconhecidas destruiu as dependências de uma empresa durante a tarde desta terça-feira (26) de dezembro, na região da rua 05 de outubro, no centro baixo de Itamaraju.

Segundo informações o fogo consumiu rapidamente tudo que estava dentro do galpão que funcionava uma empresa que prestava serviço de mecânica automobilística.

Os veículos que estava no local foram incinerados, ampliando ainda o risco de explosões.

As dificuldades em controlar o fogo foram maiores que o empenho de populares. Outras empresas funcionam ao lado e sofreram com as chamas.

Autoridades foram notificadas e as causas deverão ser investigadas, para identificar o que motivou o rápido incêndio. Não houve registro de feridos, apenas danos materiais.