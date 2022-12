Incêndio em loja da Havan, em Vitória da Conquista, é controlado; veja vídeos

Equipes do Corpo de Bombeiros de Vitória da Conquista, na Bahia, conseguiram controlar o incêndio que atingiu a loja Havan, na Avenida Juraci Magalhães, na manhã desta quarta-feira (28). Não há risco das chamas atingirem edificações vizinhas.

Cerca de 40 bombeiros militares do 7° Grupamento de Bombeiros Militar (7° GBM) foram deslocados para controlas as chamas. A operação contou ainda com apoio de seis caminhões pipa e uma viatura de bombeiro civil que atua no aeroporto do município.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a loja completamente tomada pelo fogo. Uma fumaça escura também se espalhou pela região. A causa do incêndio ainda é desconhecida.

Segundo a empresa informou em nota, a loja estava fechada quando o incêndio começou. Ninguém ficou ferido.

“A Havan informa que um incêndio atingiu a megaloja de Vitória da Conquista (BA), na manhã desta quarta-feira, 28. No momento em que as chamas iniciaram, a loja ainda estava fechada. Não houve feridos. O Corpo de Bombeiros já está no local para controlar o fogo e a causa do incidente será apurada em seguida pelas autoridades competentes”, afirma o comunicado da empresa.

A unidade comercializa itens de diversos setores, eletro, moda, brinquedos, ferramentas, cama, mesa e banho, além de utensílios domésticos.

A loja de Vitória da Conquista, inaugurada em 2018, comercializa mais de 350 mil itens, além do depósito, mas a empresa ainda não sabe qual o prejuízo causado pelo fogo: “O incêndio ainda está acontecendo. Não temos nada oficial. Iremos ao local durante a tarde para pegar informações oficiais”, informou a Havan.

Quem é o dono da Havan?

A Havan possui as maiores lojas do varejo brasileiro, com mais de três décadas de história. Luciano Hang se tornou um dos mais conhecidos empresários do Brasil, por ser o dono da empresa, mas também por suas aparições públicas, especialmente nas redes sociais, declarando apoio a Jair Bolsonaro durante a corrida presidencial de 2018.

Ele é um dos homens mais ricos do mundo, encontrando-se na lista de bilionários brasileiros. Com sua grande exposição nas redes sociais, Luciano Hang acabou sendo apelidado como “Veio da Havan”. Ele ficou conhecido dessa forma por muitas pessoas, sobretudo quando é citado na internet. No Instagram, se declara “patriota que luta pelo Brasil”.

Em 2021, a Havan completou 35 anos de história, com um faturamento recorde de R$ 13 bilhões. A empresa inaugurou também 15 novas unidades e chegou a marca de 168 filiais presentes em 21 estados brasileiros, contando com o Distrito Federal.