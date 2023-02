Indígena é encontrado com armas de fogo, em Prado

Policiais do Batalhão de Choque (BPCHoq) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Mata Atlântica, que compõe parte da “Força Tarefa”, realizavam diligências pela região do conflito, quando foram notificados sobre uma possível invasão.

Próximo do local indicado, as equipes encontraram escondido numa, uma espingarda, um rifle e várias munições. Um dos armamentos foi apreendido com um indígena de 70 anos, na tarde quinta-feira (02) de fevereiro.

Ao todo as equipes encontraram duas espingardas calibres 12 e 32, um rifle e munições dos calibres 12, 32, 44, 380 e 556 foram encontrados, pela Força Integrada (FI) de Combate a Crimes Comuns envolvendo Povos e Comunidades Tradicionais, numa fazenda na zona rural do município de Prado.

Diante dos fatos o indígena de 70 anos, que portava um dos armamentos, foi levado para a sede da 8ª Coorpin no município de Teixeira de Freitas.