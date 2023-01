Indígenas morrem após serem baleados a caminho de uma fazenda ocupada

Dois indígenas foram mortos na BR-101, trecho da cidade de Itabela, no extremo sul da Bahia. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (17) com Nawir Brito de Jesus, 17 anos, e Samuel Cristiano do Amor Divino, de 25.

Segundo a Polícia Civil, os dois foram atingidos por tiros no km 787, quando estavam andando do Povoado de Montinho para uma das fazendas que estão ocupadas por um grupo indígena no processo de retomada feito pelos povos Pataxós.

Testemunhas informaram que os disparos foram efetuados por homens em uma moto e as vítima foram atingidas nas costas.

Após o assassinato dos jovens indígenas, os nativos fizeram uma manifestação na BR-101, ficando interditada das 19 às 22h.

A Polícia Civil informou que a autoria e motivação dos crimes estão sendo investigados, mas os detalhes sobre o crime não poderão ser divulgados no momento para não interferir na apuração.