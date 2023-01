Inep divulga previsão de cronograma do Enem 2023; veja datas

No primeiro dia útil de 2023, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou a previsão de quando devem ser as inscrições, provas e resultados do Enem 2023, com a primeira etapa já iniciando em maio. O valor da taxa de inscrição não foi divulgado. Nesta segunda-feira, 2, o cronograma de outras avaliações nacionais como o Enade, Saeb e Revalida também foi divulgado. Os calendários previstos foram publicados no Diário Oficial da União. Os estudantes que prestaram o Enem 2022 e buscam vagas no Sisu e Prouni para este ano, começam as inscrições em fevereiro. Confira abaixo as datas previstas para cada exame:

EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO (ENEM)

Inscrições: 8 a 19 de maio

Provas: 5 e 12 de novembro

Resultados: 16 de janeiro de 2024

ENEM PPL

Inscrições: 9 a 27 de outubro

Provas: 12 e 13 de dezembro

Resultados: 16 de janeiro de 2024

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (SAEB)

Provas: 23 de outubro a 3 de novembro

Resultados: 24 de setembro de 2024

REVALIDA 2023/1

Inscrições 1ª etapa: 16 a 20 de janeiro

Prova 1ª etapa: 5 de março

Resultado 1ª etapa: 8 de maio

Inscrições 2ª etapa: 15 a 19 de maio

Provas: 24 e 25 de junho

Resultado: 29 de setembro

REVALIDA 2023/2

Inscrições 1ª etapa: 21 a 27 de junho

Prova 1ª etapa: 6 de agosto

Resultado 1ª etapa: 2 de outubro

Inscrições 2ª etapa: 9 a 13 de outubro

Prova 2ª etapa: 2 e 3 de dezembro

Resultado 2ª etapa: 10 de fevereiro de 2024

EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA)

Inscrições Encceja Regular: 22 de maio a 2 de junho

Prova Encceja Regular: 27 de agosto

Resultados Encceja Regular: 22 de dezembro

Inscrições Encceja Regular PPL: 24 de julho a 4 de agosto

Provas Encceja Regular PPL: 17 e 18 de outubro

Resultado Encceja Regular PPL: 22 de dezembro/INEP

Inscrições Encceja Exterior: 17 a 28 de julho

Prova Encceja Exterior: 22 de outubro

Resultado Encceja Exterior: 22 de dezembro

Inscrições Encceja Exterior PPL: 17 a 28 de julho

Provas Encceja Exterior PPL: 23 de outubro a 3 de novembro

Resultado Encceja Exterior PPL: 22 de dezembro

EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES (ENADE)

Inscrições Enade: 27 de junho a 31 de agosto

Prova Enade: 26 de novembro

Resultado Enade: 10 de setembro de 2024

*Com informações do Estadão Conteúdo