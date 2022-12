Inferninho: polícia apreende cocaína, crack e maconha em Jequié

Maconha, cocaína e crack foram apreendidos por policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Central em uma localidade conhecida como Inferninho, no município de Jequié, na noite de quarta-feira (28).

De acordo com a polícia, os agentes realizavam ações de patrulhamento preventivo na região do bairro Alto da Bela Vista quando avistaram um grupo de homens armados que, ao perceber a presença da polícia, fugiu. Durante a varredura no local, foram apreendidos 3kg de maconha, 121g de crack e 53,7g de cocaína, além de uma balança de precisão.

A ocorrência foi registrada na 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, onde o material apreendido foi apresentado.