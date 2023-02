BBB23: entenda o que é demissexualidade, orientação de Gabriel Santana

Durante os primeiros dias do BBB 23, o participante Gabriel Santana contou para os brothers que é bissexual. Nessa quinta-feira (16/2), o ator fez outra revelação aos participantes do reality show: ele confessou ser demissexual. Artistas como Iza e Giovanna Ewbank também afirmaram se identificar com essa orientação sexual.

A demissexualidade é uma expressão usada para caracterizar a atração sexual vinculada à conexão emocional e afetiva. Ou seja, o ator não se envolve sem formar um vínculo com a pessoa. O relato aconteceu após o ex-Chiquititas afirmar que não está esperando ninguém fora da casa.

“Para beijar na boca, não precisa dessa conexão. Beijou, acabou. Para sexo, eu sou diferente, eu sou demissexual, inclusive”. Bruna Griphao e Cara de Sapato, então, questionam o jovem sobre o termo.

arte-globo-gabriel-santana-participante-time-camarote-bbb23

O ator Gabriel Santana tem 23 anos de idade e promete entregar muita pegação no reality showFoto: Divulgação

Gabriel Santana com o calvão de cria no BBB23Foto: Globo/Reprodução

Reprodução

Beijo de Fred Nicácio e Gabriel Santana no BBB23Reprodução

Gabriel SantanaFoto: Globo/Reprodução

Gabriel Santana no BBB23Foto: Globo/Reprodução

“Não transa por transar, precisa ter alguma conexão, geralmente de corpo e sentimento. Eu posso ter conexão de corpo e não ter sentimento, aí eu não consigo. Ou ter esse sentimento e não ter de corpo, aí também não rola. Precisa ter as duas coisas”, relatou Gabriel.

A pessoa demissexual sente atração sexual — ou seja, vontade e desejo de fazer sexo — apenas quando há uma conexão com o outro indivíduo. Em um relacionamento, o pré-requisito é a existência de laços afetivos.

Até o momento, o ex-Chiquititas é o único participante do BBB 23 a assumir a orientação sexual.