Influencer é vítima de importunação sexual de zelador em prédio onde mora

A influenciadora Gabriella Camello usou as redes sociais para relatar ter sido vítima de importunação sexual dentro da própria casa. Em vídeo que ela publicou em sua conta no Instagram, Camello conta que foi acordada com o zelador do seu prédio se masturbando aos pés da sua cama.

De acordo com seu relato, o homem invadiu seu apartamento e foi flagrado por ela dentro do próprio quarto. Imagens de segurança do local mostram o homem descalço e sem uniforme se tocando ainda no corredor onde ficava o apartamento da influenciadora. O caso teria acontecido na manhã de Natal.

“Véspera de Natal, cheguei umas 6h30 da manhã, acompanhada. Acordei às 7h15 da manhã e, logo depois de eu pegar no sono, eu escuto uns passos dentro do meu apartamento […] Quando eu resolvo abrir meus olhos, tem um homem com a mão no seu membro, no seu pênis”, conta.

Ao perceber de quem se tratava, Gabriella conta que gritou o nome dele e o homem saiu correndo. Alguns minutos depois, ela conta que o zelador a envia algumas mensagens pelo WhatsApp avisando que teria entrado na casa da influenciadora para fazer a troca de algumas mercadorias que ele havia entregado errado.

Importunação sexual – gabriela camello – zelador – invasão

Imagens da câmera de segurança do prédio mostram o zelador se masturbando antes de entrar no apartamento de GabriellaReprodução/Instagram

Importunação sexual – gabriela camello – zelador – invasão

Nas imagens, ele primeiro vai até o apartamento dela, de chinelo, e depois sai e desce o corredorReprodução/Instagram

Importunação sexual – gabriela camello – zelador – invasão

Logo em seguida ele volta com a mão em seu pênis ainda fora do apartamento da influenciadoraReprodução/Instagram

Importunação sexual – gabriela camello – zelador – invasão

Ele fica um tempo olhando pelo corredor para a porta de Gabriella e, então, ainda se masturbando, entra dentro da casa delaReprodução/Instagram

Veja o relato completo:

Mau atendimento e medida cautelar falhaA influenciadora de 29 anos é moradora do Rio de Janeiro e conta que, algum tempo após o episódio, procurou atendimento na Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam), no Centro do Rio, e ter se sido mau atendida no local.

Ainda procurando por algum tipo de segurança, a carioca buscou a 13ª Delegacia de Polícia do RJ, em Copacabana, e só então conseguiu registrar boletim de ocorrência. Após o registro do BO, Gabriella também conseguiu uma medida cautelar que determinava o criminoso a manter uma distância de 500 metros dela.

Mesmo após ter relatado o ocorrido para o síndico de seu prédio, o zelador continuou trabalhando no local. Com a medida protetiva, ela questionou o motivo para o homem ainda estar em seu prédio e foi então que a influenciadora descobriu que havia uma falha no documento: ele não valia para o “ambiente de trabalho” do criminoso.

“E foi quando entro em choque mais uma vez e vejo que a medida cautelar que diz que ele tem que ficar a 500 metros longe de mim não vale para meu local de segurança, para minha própria casa, por se tratar do local de trabalho dele. Desde então, o condomínio não me presta nenhuma assistência”, afirma.

Mesmo após os episódios relatado, o homem continuou trabalhando normalmente e Gabriella conta que levou um susto quando cruzou com ele. “Eu me senti desamparada”, disse. Segundo ela, o síndico do seu prédio disse que não poderia afastá-lo “de repente” e que ele chegou a rir quando soube do que tinha acontecido.

O importunador só foi demitido do local após a influenciadora expor o caso nas redes sociais.