Influenciadores Digitais: retorno em venda ou branding? | WEMKT360

Em um cenário cada vez mais competitivo e dinâmico, os influenciadores surgiram como figuras-chave na estratégia digital de muitas marcas. Essas personalidades têm a capacidade única de influenciar as decisões de compra e moldar as percepções do público sobre produtos e serviços. No entanto, surge a questão: qual é o verdadeiro retorno que os influenciadores proporcionam às marcas? É realmente uma questão de vendas diretas ou está mais relacionado à construção de uma marca sólida e engajada?

Vendas ou brading?

Segundo dados recentes, de pesquisas a resposta está em uma combinação dos dois. Pesquisas Nielsen, Kantar, eStatista, mostram que, em média, 40% dos consumidores já compraram algo online após verem um influenciador usá-lo ou recomendá-lo. Isso destaca o impacto direto que os influenciadores têm nas decisões de compra. No entanto, o valor vai além das vendas imediatas.

O branding é um dos maiores benefícios de se associar a influenciadores digitais. Quando uma marca é promovida por uma personalidade que possui uma base de seguidores leais e engajados, ela ganha instantaneamente credibilidade e confiança. Estudos revelam que 71% dos consumidores são mais propensos a fazer uma compra com base nas recomendações de mídia social, incluindo influenciadores. Isso ilustra o poder dos influenciadores em construir uma imagem de marca positiva e autêntica.

Além disso, os influenciadores são mestres em contar histórias e criar conexões emocionais com seu público. Isso significa que as marcas podem não apenas alcançar um público mais amplo, mas também cultivar relacionamentos duradouros com os consumidores. Essa fidelidade à marca resulta em um maior valor vitalício do cliente, impactando positivamente as vendas a longo prazo.

Visão dos influenciadores

No entanto, é crucial entender que dentro do mercado, muitos influenciadores não se sentem confortáveis em serem chamados de “vendedores”, dizem que trabalham o relacionamento, a imagem da marca com foco em branding e consequentemente as vendas acontecem. Ao abortar um influenciador, é importante ter isso em mente para que de alguma forma não se sintam desconfortáveis com os convites de parcerias. Por outro lado, acontece um crescimento orgânico muito grande no nicho que chamamos de: comprinhas, achadinhos, promoções, dicas de farmárcia. Esses perfis têm como objetivo trabalhar o marketing de afiliados e são vendedores natos. Entre os posts apresentam resenhas completas, procuram promoções relevantes e ativam clientes/seguidores por grupos de transmissão em diversas redes sociais complementares.

ROI

Além disso, a mensuração do retorno sobre o investimento (ROI) em marketing de influência é fundamental. Atualmente essa métrica permite que as marcas acompanhem não apenas as vendas diretas geradas, mas também métricas de envolvimento e alcance do público. Isso oferece uma visão abrangente e permite ajustes estratégicos para otimizar os resultados.

Em resumo, os influenciadores digitais proporcionam retorno tanto em vendas quanto em branding. Sua capacidade de influenciar as decisões de compra e construir relacionamentos autênticos com os consumidores faz deles ativos valiosos para qualquer estratégia de marketing. No entanto, é essencial que as marcas escolham colaborações que se alinhem com seus valores e objetivos. Com o poder dos influenciadores digitais, as marcas podem alcançar novos patamares de sucesso no cenário competitivo do marketing digital.

E agora? Como escolher um influenciador ideal?

