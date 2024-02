Novo Outdoor Social®, lança o portal “Chega Junto” um espaço dedicado ao protagonismo e visibilidade de centenas de micros e nanos creators periféricos

O NÓS, o Novo Outdoor Social®, amplia seu portfólio online e acaba de anunciar mais uma inovação que conecta o mercado publicitário às comunidades brasileiras: o Chega Junto, um portal dedicado ao protagonismo e visibilidade de centenas de micros e nanos creators periféricos.

A iniciativa visa centralizar e ampliar a produção e divulgação de conteúdos e de narrativas originais em diversos formatos – vídeos e notícias – em um ecossistema que cresce cada vez mais: A Internet e as plataformas online, tudo produzido por creators das favelas e periferias do Brasil.

Destacam-se entre eles, o palestrante e escritor, Esmael (@africajnviu – cultura afro, lifestyle e paternidade); a mãe, cozinheira e churrasqueira @pretona_bbq – direto do extremo sul de São Paulo; a artista travesti Siamese (@siamese.lg); a Ativista Aymara, Jade Puente (@jadxxp – um espaço para filhos de imigrantes indígenas); o artista, educador, social advocacy e produtor cultural, Roger Beat (@rogerbeatjesus); e o criador de conteúdo, Rilton Junior (@poetacompdepreto).

O “Chega Junto” é a ponte de oportunidades – e negócios de impacto social – para marcas que buscam mais autenticidade, diversidade e representatividade nesses territórios construindo vínculos cada vez mais genuínos e eficientes com esses talentos.

“Em um cenário em que muitas vozes estão ocultas em algoritmos fechados nas redes sociais, o “Chega Junto” nasce como uma plataforma democrática e aberta, que busca mapear e consolidar o rico ecossistema de intelectuais, artistas, criativos, filmmakers e produtores de conteúdo das comunidades do país”, explica Emilia Rabello, fundadora e CEO do NÓS®, que complementa:

“O objetivo é transformar a dispersão em convergência, oferecendo uma vitrine digital para que pessoas e marcas descubram esses influenciadores que, muitas vezes, ficam à margem das plataformas tradicionais. Chega Junto, favela e anunciantes produziremos ainda mais conteúdos que representam a genuína força criativa e renovadora de ideias que ventila o mercado.”

O Portal Chega Junto não para por aí, pois o objetivo dele é que marcas tenham acesso restrito e logado para verem números de relevância que impactam suas campanhas e fazer uma contratação mais ágil dos creators pela própria plataforma.

Os creators podem buscar o seu “lugar ao sol” se cadastrando para fazerem parte do time de conteúdo.

“O consumidor e as marcas estão cada vez mais conectados, fazendo trocas de informações, opinando e construindo em conjunto uma estratégia de branding e reputação. O Chega Junto precisa ser essa ponte rápida entre os dois lados, trazendo a voz do consumidor através dos creators e a agilidade de entregas de projetos e ideias para as marcas. O B2B precisa ser olhado de acordo com o desejo e empenho do consumidor, então, nada melhor do que aproximar os dois mundos em uma só tecnologia”, finaliza Emilia.