Inmet emite alerta de tempestade para Sul do Brasil e chuvas no Nordeste

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade na cor laranja para os estados do Sul do país neste final de semana. O órgão também alerta para chuvas em Manaus e no litoral de Nordeste e Norte. Já RJ, SP e outras capitais devem ser impactadas por chuvas mais fracas.

Segundo o Inmet, há chance de tempestade para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A mancha laranja ressalta que pode haver chuva entre 30 e 60 mm/h, ventos de até 100 km/h e queda de granizo até às 18h de sábado. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Manaus e parte do litoral do Nordeste e Norte também estão sob aviso de “Perigo” devido às chuvas intensas previstas para o final de semana. Os avisos têm validade até às 10h de sábado e apresentam as mesmas características, com exceção do risco de queda de granizo.

Para as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, o Instituto divulgou que as chuvas devem persistir até às 10h de sábado. É previsto que chova entre 20 e 30 mm/h, além de ventos intensos, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas podem acontecer.

*Reportagem produzida com auxílio de IA