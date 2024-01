Inscrições para o Mini Curso de Férias são prorrogadas; confira novo prazo

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Promoção Social e Cultura juntamente com o Departamento de Cultura, informa que as inscrições para o Mini Curso de Férias foram prorrogadas para até a próxima quarta-feira (10) .

As modalidades disponíveis são: capoeira, violino, violão, balé, canto, corte e costura, tricô e crochê, percussão, pintura e dança verão. As inscrições devem ser realizadas no Departamento de Cultura (rua Mauá, 143, Centro), das 7 às 18 horas.

Maiores informações através do Whatsapp (73) 3011-2724.

