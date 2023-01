Scooby rebate acusações e nega ter anexado fotos de Piovani nua em processo

Pedro Scooby usou as redes sociais na noite desta sexta-feira (27/01) para desabafar e rebater as acusações feitas por sua ex-esposa, Luana Piovani, que no início desta semana publicou um vídeo na internet acusando o surfista de ter anexado fotos dela nua em um processo judicial.

“É muito louco eu ter que vir aqui ficar desmentindo as coisas. É justamente por isso que eu estou querendo judicializar tudo. Quem me conhece de antes do Big Brother sabe que há três anos eu passo por isso. Várias coisas que falaram são mentiras”, disse ele.

“Eu nunca mandei foto nua de ninguém para lugar nenhum. Eu nunca faria isso, até porque eu não tenho nada contra isso. Cada um posta o que quiser, vive o que quiser. O processo é sobre uma outra coisa que não tem nada a ver. Do jeito que falaram, até eu ficaria com raiva de mim”, continuou.

Segundo Scooby, o processo judicial que ele está movendo contra a ex-esposa tem o objetivo de proteger a integridade dos filhos do ex-casal, Dom, Bem e Liz e sua imagem.

“O processo é para preservar a minha imagem e das crianças das mentiras que falam. O que tem lá é um print do perfil dela só para mostrar que ela se contradiz, porque quando eu namorava uma artista que dançava, e ela falava que era um desserviço para a sociedade, ela mesma julgava outras mulheres”, declarou o surfista, supostamente se referindo a cantora Anitta, com quem teve um breve relacionamento.

“A advogada dela mentiu também, o meu advogado não bloqueou ela. Ela fica repostando coisas mentirosas a meu respeito. Tinha um comentário de uma mulher falando que eu atrasava o Dom de ir para escola, que ele chegava com o pé sujo de areia. Mentira, nunca levei ele para a praia antes da escola”, afirmou.

Ainda no vídeo, Pedro afirmou que até o momento não conseguiu aproveitar o nascimento da filha Aurora, fruto de seu relacionamento com a modelo Cintia Dicker, devido aos conflitos e escândalos com a ex-esposa.

“Por coincidência ou não isso sempre acontece em datas especiais para mim, ontem foi um mês de vida da Aurora… Eu estou no meu limite. Ela pede para as pessoas irem nos meus patrocinadores me julgar, só que ela quer pensão. Como eu vou pagar pensão sem patrocínio? E está tudo certo o valor que ela queria, eu só quero judicializar. É muito louco. Cansa. Eu só queria estar com os meus filhos, não curti em paz o nascimento da minha filha”, finalizou.

