Internautas registram incêndio em barraca no centro de Itamaraju

Internautas registraram durante o período noturno deste sábado (01) de junho, uma cena lamentável, onde uma tradicional barraca foi consumida pelo fogo, em pleno centro de Itamaraju.

Poucos detalhes sobre o caso, no entanto, as chamas rapidamente avançaram nas partes inflamáveis do ambiente que comercializa produtos alimentícios.

Apesar dos prejuízos não houve registro pessoas com graves ferimentos.

O incidente ocorreu a poucos metros da base dos bombeiros, que se mantem inoperante por protocolos que esbarram na política. A unidade militar dos bombeiros irá contribuir com resgates e agilidade na contenção de situações de risco, além do controle em casos de incêndio.

As autoridades policiais estiveram no local do incêndio.