Veículo pega fogo e fica completamente destruído

Um veículo pegou fogo no final da noite desta terça-feira (04) de abril, ao lado do Complexo Integrado de Educação de Itamaraju (CIEI), localizado no Bairro de Fátima em Itamaraju.

Relatos de populares dão conta que o veículo Fiat Uno de cor branca, apresentou um o princípio de incêndio, permitindo apenas a saída rápida do condutor.

No entanto, as chamas avançaram rápido, tomando por completo o veículo que ficou totalmente destruído.

Moradores do local também notificaram as autoridades, acercada do fogo no veículo.

Uma guarnição da PM deslocou até a localidade e registrou o fato.