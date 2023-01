Intervenção policial com resultado morte, em Itamaraju

Na tarde de sábado (21), guarnições do Pelotão de Emprego Tático Operacional,(PETO) da 43ª CIPM/Itamaraju foram deslocadas a um imovel da Rua Espírito Santo, em Itamaraju, a fim de averiguar a denúncia de que marginais que teriam perpetrado ações criminosas na cidade estariam homiziados no local.

Os indivíduos são suspeitos de estarem envolvidos em uma ocorrência, na noite de sexta-feira (20), onde entraram em confronto com policiais militares, no bairro Liberdade, em Itamaraju, na qual evadiram-se por um matagal, após abandonarem um veiculo com restrição de roubo, bem assim de serem os autores de uma tentativa de homicidio, na manhã deste sábado, no bairro de Fátima, em Itamaraju.

No local, foi feito um cerco policial e um individuo, conhecido como “Colombo”, envolvido com o tráfico de drogas, tentou evadir-se do imovel, efetuando disparos contra os policiais, que revidaram a injusta agressão, alvejando-o. Uma vez ferido, o homem foi socorrido com vida ao Hospital Municipal de Itamaraju, onde veio a óbito.

Na ação policial, foram apreendidos um pedaço de maconha prensada, pesando 100 gramas, 40 papelotes de cocaina, e a arma utilizada pelo resistente, 01(um) revólver da marca Taurus, calibre . 38, de numeração DN 88816, material este que foi aprensentado na Corregedoria Setorial da 43ª CIPM, onde foi lavrado o auto de oposição à intervenção policial. O Comando da unidade instaurará um inquérito policial militar para apurar o fato, o qual será encaminhado ao Ministério Público.

Por | 43ª CIPM