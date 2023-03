Sócio de restaurante suspeito de assediar menores é afastado da empresa

O sócio do restaurante 33 Steackhouse foi afastado de suas atividades na empresa após a denúncia de assédio sexual contra três garotas menores de 18 anos. A informação foi confirmada pela assessoria do restaurante nesta terça-feira (7).

Segundo Paloma Portela, mãe de uma das meninas, o empresário, que já é idoso, teria convidado as três garotas para ir na casa dele e fazer um passeio de lancha regado a gin, vinho e champagne.

“Minha filha e duas amigas menores de idade estavam no restaurante e foram importunadas por um dos sócios do local. Ele sentou-se a mesa delas, ofereceu bebidas. Elas informaram que eram menores de idade e ouviram que ‘não tem problema homem mais velho gostar de meninas mais novas'”, denuncia Paloma.

O suposto assediador teria saído e voltado da mesa diversas vezes, além de convocar outros homens para “apreciar a beleza delas”. “São crianças, com rosto e corpo de criança”, ressalta a mãe.

Ele teria até alisado uma das meninas em determinado momento. “Não quero um real dele, mas quero Justiça. Elas não foram as primeiras, mas que sejam as últimas vítimas”, clama.

O assédio só teria cessado quando uma moça que sentava na mesa ao lado interveio e ligou para a irmã de uma das vítimas – a advogada Judith Cerqueira.

Em entrevista ao CORREIO, Judith contou que, após ser confrontado, o homem negou tudo. “Ele veio tentar explicar, dizendo que não sabia que elas eram menores de idade, sendo que ele sabia… O garçom veio se dirigir até a mesa para falar que esta não era a primeira vez que ele (o sócio) age desta forma. O garçom não disse se era em relação a menores de idade, mas vamos tomar aqui como uma atitude no geral”, disse.

Logo após o caso, a advogada registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca), que abriu um inquérito para apurar o caso. Em nota, a Polícia Civil confirmou o caso e informou que o autor foi identificado e prestará esclarecimentos na unidade especializada.

Em nota, o restaurante ainda declarou que está colaborando com as investigações “até que os fatos sejam apurados pela justiça. O estabelecimento lamenta profundamente o incidente.”

Procurada, a administração do Salvador Shopping informou que não compactua com nenhuma forma de assédio. “A denúncia já foi levada às autoridades competentes e o shopping está à disposição para colaborar com a investigação”, concluiu.