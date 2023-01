Interventor federal exonera ex-chefe da PM do DF e outros 12 servidores nomeados por Anderson Torres

Fábio Augusto Vieira havia sido afastado na segunda-feira e foi preso nesta terça-feira a pedido do ministro Alexandre de Moraes

Reprodução/Twitter/@RicardoCappelli

Ricardo Cappelli, interventor federal para a Segurança Pública do Distrito Federal nomeado pelo ministro da Justiça Flávio Dino



O interventor de Segurança Pública no Distrito Federal, Ricardo Cappelli, exonerou 13 servidores do segmento que haviam sido nomeados anteriormente pelo então secretário Anderson Torres, incluindo o ex-comandante-geral da Polícia Militar de Brasília, Fabio Augusto Vieira, que havia sido afastado na última segunda-feira, 9. Para o lugar dele foi nomeado interinamente o oficial Klepter Rosa Gonçalves. “Exonerei hoje da Secretaria de Segurança Pública do DF todos os nomeados pelo Sr. Anderson Torres. Vamos procurar restabelecer no comando do órgão a equipe que comandou com sucesso a operação de segurança da posse do presidente Lula“, escreveu o interventor numa rede social. Apesar do que disse, uma 14ª exoneração foi feita apenas para troca de cargos, mantendo um nomeado do ex-secretário no efetivo. Thiago Frederico de Souza Costa deixa de ser secretário executivo de Segurança Pública e passa a ser Chefe de Gabinete da mesma pasta. As exonerações foram publicadas em edição extra do Diario Oficial do Distrito Federal nesta terça-feira, 10. Tanto o Anderson Torres quanto o Fabio Augusto Vieira tiveram pedidos de prisão decretados na última terça-feira pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que ambos foram “omissos”e “coniventes” com os atos de vandalismo que deixaram diversos itens do patrimônio público depredados na Praça dos Três Poderes no último domingo, 8. O pedido de prisão de Torres foi feito pela Polícia Federal. De férias em Orlando, nos Estados Unidos, ele afirmou que vai voltar ao Brasil para se apresentar à Justiça e se defender.

Além deles, também foram exonerados o coronel Jorge Eduardo Naime Barreto (chefe do departamento de operações); coronel Paulo José Ferreira de Souza Bezerra (subchefia de operações); coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues (1° comando de policiamento regional); tenente-coronel Clovis Eduardo Condi (chefe da seção de planejamento); major Gustavo Cunha de Souza (comandante do Choque); Marcos Paulo Cardoso Coelho da Silva (chefe de gabinete); delegada da PF Marília Ferreira de Alencar (subsecretária de inteligência); delegado da PF Fernando de Souza Oliveira (secretário executivo); Patrícia dos Santos Moreira (assessora especial do gabinete do secretário); Ricardo Borda D’Água de Almeida Braga (subsecretário de ensino e gestão de pessoas); major Igor Mendes Ferreira (assessor especial da ajudância de ordens do gabinete); e a major Gizela Lucy Teixeira Barros (chefe da ajudância de ordens do gabinete).

Exonerei hoje da Secretaria de Segurança Pública do DF todos os nomeados pelo Sr. Anderson Torres. Vamos procurar restabelecer no comando do órgão a equipe que comandou com sucesso a operação de segurança da posse do presidente @LulaOficial

— Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) January 11, 2023