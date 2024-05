Intolerantes religiosos golpeiam cabeça de umbandista com facão

Dois homens foram presos nessa quarta-feira (22/5) por golpear com um facão e espancar um umbandista em Formosa (GO), no Entorno do Distrito Federal.

Segundo investigação da Polícia Civil de Goiás (PCGO), conduzida pela 11ª Delegacia Regional de Polícia, em conjunto com o 11° Núcleo de Inteligência, o crime foi motivado por intolerância religiosa.

Veja:

De acordo com relato da vítima, um homem de 35 anos (foto em destaque), os agressores frequentemente o zombavam por ser umbandista.

Na madrugada de 9 de janeiro, a dupla o atacou com a arma branca enquanto ele caminhava no Parque Vila Verde. Ele tentou fugir, mas foi alcançado e derrubado pelos agressores, que prosseguiram com socos, chutes e pauladas.

Os pertences da vítima foram roubados.

“Este é um caso perturbador que destaca a necessidade de vigilância contínua contra a intolerância em todas as suas formas”, disse o delegado José Antônio Machado Sena, da 11ª Delegacia Regional de Formosa.

“A agressão motivada por preconceitos religiosos é particularmente repugnante e não será tolerada. Essas prisões são um lembrete claro de que atos de ódio têm consequências sérias”, destacou o delegado.

“Lapso de memória” Apesar de confessarem a agressão na delegacia, os suspeitos alegaram não lembrar dos detalhes ou da motivação do crime, atribuindo o “lapso de memória” ao uso de drogas.

Os detidos estão à disposição da justiça. Caso condenados, podem receber pena de até 20 ano de prisão.