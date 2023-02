Pierre Onassis e Escola Olodum se apresentam no Salvador Shopping

O projeto Som do Salvador se despede da programação do Salvador Shopping nesta quarta-feira (8), quando recebe o cantor Pierre Onassis se encontra com a Escola Olodum, que celebra este ano, 40 anos de história. O show, em formato “pocket”, acontece gratuitamente na Praça de Alimentação, piso L3, em um espaço montado especialmente para o evento.

O cantor Pierre Onassis é conhecido pelo som do seu samba reggae, que tem a proposta de resgatar a cultura afro-pop tocada na Bahia e no mundo. O seu som possui enormes influências de bandas muito conhecidas no cenário local: Timbalada, Olodum, AraKetu, Muzenza, Ilê Aiyê e traz consigo a valorização da Música Popular Brasileira e suas vertentes.

Já a Escola Olodum faz referência inovadora de inclusão social com reconhecimento internacional, que revela grandezas além do toque do tambor, com atividades que tem como objetivo valorizar o potencial de crianças, adolescentes e jovens por meio de linguagens que trabalham paralelamente a questão da cidadania étnico-cultural.

SERVIÇO – Projeto Som do Salvador com Pierre Onassis e Escola Olodum | quarta (8), 19h, na Praça de Alimentação, Piso L3 do Salvador Shopping | Evento gratuito