Investigação aponta que indígenas podem ter provocado acidente deixou 04 feridos e 02 mortes em Itamaraju

As investigações das policias Rodoviária Federal e Civil, apontam que o condutor da motocicleta envolvido no acidente que terminou com sua morte e do passageiro também indígena, tentou efetuar uma manobra de ultrapassagem em local proibido.

O acidente fatal ocorreu durante a tarde de segunda-feira (08) de janeiro, na rodovia BR-101, próximo da área urbana de Itamaraju, onde a motocicleta Honda de placa NXQ-6370 e licenciada em São Luís no Maranhão que era conduzida pelo indígena IZAIAS RIBEIRO DE SOUZA e ocupada também por LEONARDO BRAZ DOS SANTOS, colidiu durante a manobra que atingiu o Chevrolet Onix de cor prata e placa RFH0h98, licenciado no estado mineiro.

As autoridades policiais ainda constaram que a motocicleta ocupada pelos indígenas estava com as identificações adulteradas (chassi e motor raspados) e utilizava placa de outro veículo, onde leva acreditar que a moto possuía alguma restrição nos sistemas.

Um laudo deverá apontar novos detalhes sobre a investigação.