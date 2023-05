Amigos e familiares lamentam o falecimento de Lício Moreau Cruz Filho

A família do adolescente Lício Moreau Cruz Filho (16 anos) lamenta a morte prematura, ocorrida na manhã desta sexta-feira (05) de maio, numa colisão entre um veículo e a moto que ocupava.

Imagens de circuito de monitoramento de uma empresa próximo do local, registrou a colisão que fatalmente vitimou o adolescente.

Os veículos envolvidos foram uma motocicleta Honda CG de cor azul e placa RPP-1H08, com o FIAT Doblo de cor azul e placa OZG-5J29, licenciado em Prado.

O local do registro desta manhã, ao longo do tempo tem somando inúmeros acidentes, muitos com finais trágicos similares ao vivenciados nesta data.

Moradores voltam a conviver com o problema e clamam às autoridades por atenção ou medidas efetivas para conter o risco de novas tragédias.

O adolescente chegou a receber cuidados das equipes do SAMU 192, instituição onde seu pai participa e por muitas vezes ajudou salvar várias vidas. No entanto, pouco pode fazer para evitar a perca do jovem filho amado.

A comunidade itamarajuense também lamentou o falecimento e utilizou as redes sociais para solidarizarem com a tristeza vivenciada.

Neste dia tão significativo que é para a família, a equipe do site Itamaraju Notícias externa os nossos sentimentos de pesar e se solidariza com os amigos. Que Deus conforte a todos!